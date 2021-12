Marchand favorable à une interconnexion avec la gare du Palais

Sans en faire une promesse formelle, Bruno Marchand voit d’un très bon œil l’idée de connecter le tramway à la gare du Palais, lieu de transition des trains de VIA Rail, des bus interurbains et du futur train à grande fréquence (TGF).

Le maire de Québec était invité, par Le Journal, à commenter une récente vidéo publiée sur YouTube par Reece Martin, planificateur en transport de Toronto. Ce dernier encensait fortement le projet de tramway tout en regrettant qu’on n’ait pas prévu d’interconnexion avec la gare du Palais.

« C’est une bonne suggestion, a commenté le maire. Dans la première mouture [du tramway], on ne change pas le projet. Mais dans une phase deux, il faut se relier à tout ce qui permet aux gens d’avoir une mobilité. Donc, l’aéroport et évidemment le train, c’est sûr. De quelle façon ? Je n’ai pas la réponse. »

Bruno Marchand a convenu que l’avènement du TGF est un élément de plus qui s’ajoute à l’équation et qui rend l’interconnexion encore plus pertinente. Au printemps, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 500 millions $, sur six ans, pour la réalisation du TGF qui reliera Québec à Toronto en passant par Trois-Rivières et Montréal. Aucun échéancier précis n’a cependant été communiqué pour ce projet qui est dans les cartons d’Ottawa depuis de longues années.

Dix améliorations

Lors de la récente campagne électorale municipale, Québec Forte et Fière (QFF), parti politique de Bruno Marchand, a évoqué 10 « améliorations au projet du tramway », dont la réalisation d’une « phase 2 » du projet. QFF a promis que cette phase « s’orientera impérativement sur les trois nouveaux axes Centre Vidéotron-Charlesbourg, Place Fleur de lys – Galeries de la Capitale – Lebourgneuf, direction vers l’Aéroport international Jean-Lesage ».

Jusqu’à maintenant, l’hypothèse de relier le tramway à la gare du Palais – à la frontière de Saint-Roch et du Vieux-Port – n’avait jamais été évoquée publiquement par le maire Marchand.