Noël en famille

Un réveillon chez la famille Dion doit ressembler à ce spectacle : des habits scintillants, des arbres de Noël illuminés, des amis musiciens, de la danse, du violon, du piano et des chansons remplies de souvenirs livrées en famille.

« Les sourires, les regards, le rassemblement, c’est ça, la vraie vie », a lancé Claudette Dion lorsque s’est levé le rideau sur la scène du Cabaret du Casino mardi soir. Une scène décorée de cinq sapins de Noël illuminés s’élevait derrière leurs cinq complices musiciens.

Comique et sympathique, la marraine de Céline a donné le ton à cette soirée qui semblait rendre franchement heureux les quatre frères et sœurs Dion (moins Ghislaine, qui devait participer au spectacle, mais qui était malade lors des répétitions).

« Céline est avec nous en pensées ce soir et dans la loge aussi elle est là, laissez-moi vous le dire », a-t-elle ajouté en riant, un clin d’œil à l’énorme bouquet de fleurs envoyé en guise d’encouragement par leur célèbre sœur.

Aussi festif qu’on aurait pu l’espérer, Un réveillon chez la famille Dion a fait chanter et frapper des mains la foule essentiellement composée d’admirateurs du même âge que la belle bande d’interprètes se trouvant sur scène.

« Le cadeau le plus précieux dans la vie, c’est l’amour ! » a aussi déclaré Claudette Dion. « Il faut se le dire, se le redire et le faire aussi un petit peu. » La famille a eu une petite pensée pour leur frère Daniel, emporté par un cancer il y a quelques années, lorsqu’est venu le temps d’interpréter Noël c’est l’amour.

Souvenirs de Noël

Autour de Paul, qui jouait au piano, ils ont pris un moment pour se remémorer certains de leurs plus beaux souvenirs des Fêtes en famille. Ils ont aussi livré diverses anecdotes familiales entre leurs prestations des classiques de Noël comme Vive le vent, Petit papa Noël, Mon beau sapin, Promenade en traîneau et Le sentier de neige. Des pièces qui ont fait chanter les spectateurs à l’unisson.

« Pour célébrer Noël, ça prend de la visite, ça prend de la famille, et on est là et on est contents qu’eux aussi soient là », a rigolé Claudette en présentant leurs amis musiciens présents sur scène en les affublant du nom de famille de Dion, car faisant désormais partie de la famille.

Les quelques pièces en anglais (Blue Christmas, White Christmas) sont venues se greffer à un répertoire composé des chansons de Noël d’ici et d’ailleurs les plus connues.

Hommage à maman Dion

De belles pièces et des moments hommage ont été réservés à Thérèse, la maman la plus connue du Québec, tout au long du spectacle. « Celle qui nous a tout donné, même le don de chanter », ont affirmé ses enfants.

Des parcelles de texte écrites par Claudette ont aussi été récitées par chacun des artistes pendant la soirée de manière à rendre hommage à leur défunte — mais toujours bien présente — maman. Il était tout naturel, donc, que ses enfants interprètent Les cloches du hameau, sa chanson préférée, en fin de spectacle.

Alors que cette soirée était aussi une collecte de fonds pour la Fondation maman Dion, Claudette et sa sœur Liette ont profité de l’occasion pour interpréter Les enfants oubliés. Un cadeau que les spectateurs ont semblé beaucoup apprécier. Un Féliz Navidad bien dansant et un Minuit chrétien brillamment interprété par Michel ont également ravi les spectateurs fins prêts pour Noël.