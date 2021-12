Polestar nous dévoile ses plans pour le Québec

Débarquée sur notre marché en pleine pandémie, la marque Polestar célèbre son premier anniversaire ces jours-ci. Pour ce constructeur de véhicules électriques appartenant à la même famille que Volvo, les attentes étaient élevées et les défis, nombreux.

À l’occasion de ce premier anniversaire, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Hugues Bissonnette, gestionnaire de Polestar pour le Canada, à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio.

Le centre-ville de Montréal écarté des plans

Initialement, il était prévu que Polestar installe son premier point de vente québécois en plein coeur du centre-ville de Montréal. Or, suite à des délais de construction et à une révision de la stratégie de la nouvelle marque occasionnée par la pandémie, Polestar souhaite désormais s'installer définitivement à Laval.

« Maintenant, on a un endroit temporaire établi sur le terrain de Volvo Laval où on a notre propre salle d’exposition avec l’infrastructure propre à Polestar. On sera là jusqu’à ce qu’on ait notre concession qui sera établie à Laval et dont la construction débutera au printemps. Le centre-ville de Montréal ne fait plus partie des plans », nous a indiqué M. Bissonnette.

En attendant d'avoir sa salle d'exposition permanente, Polestar a ouvert un centre temporaire construit à partir de contenerus recyclés. Hugues Bissonnette a également confirmé au Guide de l'auto que la ville de Québec figure également dans les plans du constructeur.

Un VUS qui promet

Pour l’heure, la gamme de Polestar ne compte que deux modèles : la Polestar 1, un coupé de très faible diffusion qui fait office de vitrine technologique, et la Polestar 2, une berline entièrement électrique qui vise à concurrencer notamment la Tesla Model 3.

Dès l'année prochaine, la gamme sera bonifiée avec l'arrivée d'un premier véhicule utilitaire. « Le Polestar 3 sera lancé en cours d’année 2022. On s’attend à une grande demande pour ce VUS, qui viendra rivaliser des VUS électriques comme le Tesla Model Y et le BMW iX, mais à essence aussi comme le Porsche Cayenne. Il est axé sur la performance », estime Hugues Bissonnette. Pour ce qui est du format, le Polestar 3, aura une empattement similaie à celui du Volvo XC90, mais offrira une configuration à cinq passagers seulement.

Hugues Bissonnette a également donné un avant-goût des motorisations qui animeront ce futur modèle. « Si vous regardez l'offre de la Polestar 2,vous aurez une bonne idée de ce que la Polestar 3 va offrir », a-t-il lancé. On peut ainsi s'attendre à ce qu'on modèle d'entrée de gamme à un moteur (deux roues motrices) soit proposé, avec des versions à deux moteurs et quatre roues motrices en option.

Un lien étroit avec Volvo

La marque Polestar appartient au même groupe que Volvo, et le lien familial entre les deux marques est fort.

« Il y a toujours un lien familial et je pense qu’on le voit au niveau des produits. Quand on regarde la Polestar 1 et la Polestar 2, il y a un lien très étroit avec les produits Volvo. Ils utilisent la technologie, les ingénieurs et même les usines de Volvo, malgré que Polestar ait sa propre usine en Chine.

Ceci dit, Hugues Bissonnette est d'avis que les prochaines années permettront à Polestar de se dissocier graduellement de la marque suédoise. Avec les produits qu’on va lancer dans les années à venir, le lien en terme de design va s’éloigner de Volvo de plus en plus », estime-t-il. Le concept Precept, qui deviendra éventuellement la Polestar 5, donne d'ailleurs une bonne idée du futur stylistique de la marque.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du palmarès des dix véhicules les plus volés, du plastique recyclé du Ford Bronco Sport et du Bremach 4X4.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Nissan Frontier 2022 et Jeep Grand Cherokee 2022 mis à l’essai.

Réponses aux questions des lecteurs

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant la Honda Accord 2018 ainsi que le Ford Maverick 2022.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 14h.