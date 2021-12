Québec suspend encore le retour au travail des fonctionnaires

Québec a annoncé mardi qu’en raison de l’évolution de la situation sanitaire le plan de retour au travail pour de ses fonctionnaires est mis en suspens.

Le télétravail s’appliquera désormais pour le personnel de la fonction publique concerné jusqu’à recommandation contraire, a indiqué la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, sur Twitter.

Le gouvernement annonce qu’en raison de l’évolution de la situation sanitaire le plan de retour au travail pour les employés de l'État est mis en suspens.



Ce développement survient quelques heures à peine après l’appel du ministre de la Santé, Christian Dubé, aux employeurs de favoriser le télétravail dans le contexte de la montée du variant Omicron dans la province.

Il s’agit d’un autre revirement pour la fonction publique dont le retour en présentiel est encore une fois reporté.

Rappelons qu’après plus d’un an et demi de travail à la maison, les fonctionnaires du gouvernement du Québec avaient entamé un retour progressif au bureau depuis le 15 novembre dernier.

D’ici le 14 janvier, le gouvernement visait à ce que 50 % de ses employés présentement en télétravail puissent retourner en présentiel pour ensuite atteindre 100 % du personnel en mode hybride dans la période du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022.

À terme, l’ensemble du personnel devait pratiquer une combinaison du télétravail et de la présence sur les lieux de travail pour un minimum de deux jours par semaine.