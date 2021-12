Retour en classe repoussé de deux semaines après les Fêtes?

Le gouvernement Legault n’écarte pas la possibilité de repousser d’une semaine ou deux le retour en classe des élèves après les congés des Fêtes.

«Est-ce qu’on pourra prendre peut-être une semaine, deux semaines de plus au retour? On verra, on n’est pas là», soutient le ministre de la Santé, Christian Dubé, en entrevue mardi avec Pierre Bruneau à TVA Nouvelles.

Il ajoute toutefois que cette option pourrait être envisagée par le gouvernement, selon l’évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 au Québec.

«Je pense qu’il faudrait le considérer, parce qu’il y a toujours les questions de combien de temps ça prend pour protéger, quel sera le taux de contagion qu’on aura eu durant les Fêtes», dit le ministre.

M. Dubé affirme que le gouvernement sait qu’il y aura des contacts pendant les Fêtes.

«On a appris du dernier Noël», lance-t-il.

«Donc en ce moment, on dit: on est mieux de garder les enfants à l’école jusqu’au 17 [décembre], les faire vacciner pendant ce temps-là, et au retour, on aura d’autres points de presse pour dire où on en est rendu», ajoute le ministre de la Santé.

Variant Omicron

La montée du variant Omicron, notamment en Ontario, doit être suivie de très près et pourrait venir brouiller les cartes, selon Christian Dubé.

«En ce moment, c’est sûr que quand on regarde ce qui se passe en Ontario, ça déboule très vite, le variant progresse très, très rapidement. Mais nous, jusqu’à maintenant, ça va, mais ça peut changer très rapidement», admet-il.

Comme il l’a mentionné en point de presse, plus tôt mardi, la décision d’autoriser 20 personnes à se rassembler aux Fêtes est maintenue, mais pourrait toujours changer pendant les Fêtes.

«Il faut suivre ça de très près, mais pour le moment on est toujours avec la même recommandation», confirme M. Dubé.

