Tout un défi pour Yan Pellerin

À 41 ans, Yan Pellerin ne monte pas dans le ring dans l’espoir d’un jour mettre la main sur une ceinture de champion du monde.

Le boxeur de Granby le fait par amour pour son sport et il l’a répété à de nombreuses reprises, mardi, lors d’une conférence de presse organisée en marge du gala du Groupe Yvon Michel (GYM) prévu vendredi au Centre Bell.

Pellerin (12-1-0, 5 K.-O.) se mesurera au Mexicain Francisco Rivas (15-2-0, 5 K.-O.). Ce dernier est réellement l’adversaire le plus coriace à se dresser devant le Québécois depuis qu’il a décidé de tenter sa chance chez les professionnels de la boxe en 2018.

«Quand j’ai commencé la boxe il y a trois ans, nous n’avions pas de but premier, à l’exception d’avoir du plaisir», a rappelé Pellerin, qui a précédemment fait carrière dans le monde des arts martiaux mixtes.

Conscient de son âge, il n’a pas chômé dernièrement. Pellerin s’est battu trois fois aux États-Unis dans les 13 derniers mois. Il en a d’ailleurs profité pour mettre la main sur un titre mineur, soit la ceinture de l’Atlantique de l’American Boxing Federation.

«Nous sommes allés chercher un petit titre mineur aux États-Unis, mais ce n’était pas assez pour moi. Je voulais le faire devant les partisans du Québec, ma famille et mes amis.»

Souhait exaucé

Avec ce but en tête, Pellerin a demandé à Yvon Michel de lui permettre de se battre pour une ceinture chez lui. Son souhait a été exaucé, puisque le titre des lourds-légers de la NABO (North American Boxing Organization) sera à l’enjeu contre Rivas.

«Je suis vraiment content que GYM me donne cette chance. Je vais donner un bon spectacle, comme d’habitude.»

Avec une victoire vendredi, Pellerin devrait faire son entrée dans le classement mondial de la WBO.

«Je vais rester humble et vous avouer que je ne crois pas avoir ma place dans le top 15 mondial. Mais si mon nom a la chance d’apparaître dans ce classement, tout peut arriver.»

«On verra où cela nous mènera, j’ai déjà plusieurs offres provenant de l’Europe sur la table. Nous verrons ce que mon corps décidera pour la suite.»

Réaliste, Pellerin a tenu à clarifier sa pensée.

«Est-ce que je pense que je peux devenir champion du monde? Non! Mais est-ce que je pense pouvoir encore avec du plaisir dans des gros combats internationaux? La réponse est oui», a-t-il affirmé avec conviction.

Partie remise pour Basran

Présent à la conférence de presse, le pugiliste Eric Basran a appris en matinée que ses débuts chez les professionnels devront attendre. L’adversaire qu’il devait affronter vendredi a été contraint de se désister en raison d’une blessure.

Le natif de Vancouver était récemment considéré comme l’un des meilleurs boxeurs amateurs au Canada. Heureusement pour lui, il n’attendra pas trop longtemps avant de monter sur le ring. En effet, il sera du gala du 29 janvier, au Casino de Montréal.

«C’est malheureux, car j’étais vraiment prêt pour ce combat et je voulais démontrer à tout le monde de quel bois je me chauffe. Je vais continuer de m’entraîner fort et je serai prêt pour le 29 janvier», a exprimé Basran.