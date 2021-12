Un projet de recherche pour laisser les aînés du Bas-Saint-Laurent à la maison

Le Bas-Saint-Laurent est l’une des régions qui compte le plus grand nombre d’aînés. Nombreux sont ceux qui souhaitent demeurer le plus longtemps possible chez eux.

Pour ce faire, il est primordial d’améliorer les services et surtout les adapter pour qu’ils répondent aux besoins des aînés. C’est justement sur quoi se penche le projet de recherche « Bien vieillir chez soi », qui se concentre sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs organismes et entités y collaborent dont le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, l’Université du Québec à Rimouski, la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, le député de Rimouski, la Table régionale des élu(e)s municipaux, la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales (Chaire CIRUSSS), le Consortium interrégional de Savoirs en Santé et Services sociaux (Le Consortium InterS4) et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

Marie-Hélène Morin, professeure au département de psychosociologie et travail social de l’UQAR, Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux aux populations rurales (Chaire CIRUSSS) soutient que cette recherche a permis de donner une voix à tous les intervenants impliqués.

«On a coconstruit le projet avec tous les acteurs concernés, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent ont été impliquées, les organismes communautaires et les personnes aînées elles-mêmes.»

Les consultations ont permis de faire ressortir 30 constats qui s’orientent autour de sept thèmes dont l’habitation, le soutien à domicile, les services de proximité, le transport et mobilité active, la participation sociale et loisirs, les proches aidants et la connaissance des services.

«Ce qui surprend c’est qu’il y a vraiment beaucoup à faire, on le sait depuis longtemps, mais là on sent vraiment qu’il y a une urgence», a indiqué Hirondelle Varady-Szabo, agente de recherche et de développement CRD du Bas-Saint-Laurent.

La prochaine étape du projet de recherche sera de mobiliser les chercheurs, les aînés et les organisations pour trouver des solutions et des projets novateurs.

«On va faire du pairage pour développer des projets très concrets pour améliorer des services existants ou même en créer des nouveaux», a expliqué Marie-Hélène Morin.

Les chercheurs comptent présenter le fruit de cette recherche-action d’ici la fin de l’année 2022.

On estime que les personnes de plus de 65 ans représenteront plus du tiers de la population du Bas-Saint-Laurent d’ici 2041. Ils sont présentement plus du quart.