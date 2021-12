Une baisse de taxes de 8% à Saint-Augustin-de-Desmaures

Dans le budget 2022 qu’il déposera ce mardi soir au conseil municipal, Sylvain Juneau proposera une baisse de taxes de 8% aux résidents et aux commerçants de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le maire s’engage à ce que le compte de taxes soit ensuite gelé jusqu’en 2026.

M. Juneau s’est dit «confiant» de voir les sept élus du conseil municipal entériner son budget ce mardi soir. Cette baisse de taxes de 8% a été rendue possible grâce au récent jugement de la Cour d’appel dans le dossier de la quote-part et à un paiement comptant plus marqué au cours des dernières années, a-t-il expliqué.

Pour une maison moyenne de 373 584$, la baisse annuelle du compte de taxes serait de 366$, puisque la facture passerait de 4474$ à 4108. Dans le secteur commercial et industriel, les baisses se comptent en plusieurs milliers de dollars, puisque leur valeur absolue est nettement supérieure à celle des maisons.

Le maire Juneau a insisté sur le fait qu’il veut permettre de la «prévisibilité» à ses concitoyens. Personne ne veut revivre le scénario de 2015 et la hausse de taxes de 25% décrétée cette année-là, a-t-il insisté.

Pas de chèques

Dans un budget de 60 millions$, les dépenses d’agglomération sont de 25,7 millions$, soit une baisse de 2,65 millions$ par rapport à l’an passé. Il s’agit-là des premiers fruits d’une entente faite avec la Ville de Québec pour se conformer au jugement dans le dossier de la quote-part. Des discussions doivent d’ailleurs avoir lieu en 2022 pour déterminer les montants précis que Saint-Augustin pourra encore récupérer pour la période de surfacturation entre 2016 et 2021.

Chose certaine, le maire Juneau ne compte pas remettre des chèques directement aux contribuables. Il estime que la façon la plus juste de traduire la récente décision de justice est de baisser les taxes cette année et de les geler pour les cinq exercices financiers subséquents. Il précise également qu’un gel des taxes correspond - dans les faits - à une baisse, car le niveau de vie ne cesse d’augmenter entre temps.

Un PQI record

D’autre part, l’administration Juneau déposera le plus gros Programme quinquennal d’immobilisation (PQI) se son histoire. Il totalisera des investissements 89 millions$, soit bien plus que les 55 millions$ de l’an dernier. La part du lion du PQI - 70 millions$ environ – est consacrée à des réfections de rues, d’aqueducs et d’égouts. Une somme de 9,5 millions$ servira au réaménagement de l’hôtel de Ville et du garage municipal.

La dette nette de la Ville continuera de baisser. Selon le plan du maire, elle doit passer de 63,3 millions$ en 2020 à 30,4 millions$ en 2025.

