Vers une grève des professeurs d’université

Le syndicat représentant la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université brandit la menace de recourir à une grève générale illimitée.

Fort d’un mandat adopté à l’unanimité, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP2056) dénonce la lenteur dans les négociations en vue du renouvellement de la convention collective échue depuis le 1er juin 2020.

Le syndicat affilié à la FTQ déplore le peu de progrès dans les pourparlers, en dépit de plusieurs concessions syndicales, alors que des points achoppent toujours sur les questions salariales et les conditions de travail.

Il cherche notamment à revoir les échelles salariales, à cause d’un précédent survenu en 2020 lors de l’embauche d’une assistante administrative avec un salaire hors convention et réévalué à la hausse, ce qui a créé un écart salarial par rapport aux fonctions de professionnels de recherche non encore comblées.

«La partie patronale nie ses promesses et va même jusqu'à remettre en doute la véracité des paroles et des documents présentés par le syndicat en preuve de ces échanges à la table de négociation», a indiqué dans un communiqué Julie Brault, conseillère syndicale du SCFP, mardi.

«Cette attitude affecte de manière importante le lien de confiance des employé(e)s envers la FQPPU», a ajouté Mme Brault.

