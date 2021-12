LACOMBE, Laurette Caron



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 décembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Laurette Caron, épouse de feu Georges-Henri Lacombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gemma (Denis Thibault), Danielle (Gérard Ouellet), Gervais (feu Huguette Jalbert, Linda Choinière), Renée (Michel Thibault), Marc (Sylvie Grégoire); ses petits-enfants : Marjorie Thibault (Lyna Croteau), Jonathan Thibault, Nathalie Ouellet (Stéphane Gaudreau), feu Mélanie Lacombe, Stéphane (Maximiliano Mendez De La Cruz), Mélissa Thibault (Sébastien Chabot), Patrick Thibault, Jennifer Thibault, Sandra Grégoire, Keven Lacombe (Valérie Couillard); ses arrière-petits-enfants : Laury Thibault, Edward Thibault, Xavier Lacombe, Romy et Flavie Lacombe; sa sœur et sa belle-sœur : Solange Caron (feu Antonio Allaire), Denise Lacombe (feu Arthur Moreau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel de la Résidence des Bâtisseur-Mgr Deschênes ainsi que celui du Pavillon Labrie-Morneau.