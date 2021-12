SAUVAGEAU, André



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 29 novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé notre père André Sauvageau, époux de feu Suzanne Bourassa, fils de feu Joseph Charles Sauvageau et de feu Laure Comtois. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie (François Gourdeau), Claude (Nathalie Ruel) et feu Jean (Ginette Desbiens); ses petits-enfants: Dominique Gourdeau (Veronika Keith), Virginie Gourdeau (Jérémie Bouchard), Charles Gourdeau (Tram-Anh Tran), Louis Gourdeau (Joanie Girard), Anne Sauvageau (Elliot Gagner) et Olivia Sauvageau; ses arrière-petits-enfants: Marilou et Nicolas Gourdeau, et Paul-Edouard et Albert Bouchard; ses frères: feu Jean-Jacques et Robert (Lucille Carrier); ses beaux-frères: Jean (feu Henriette Isabelle), feu Fernand (feu Rita Gamache) et feu Pierre (feu Thérèse Dupont); ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, https://www.sjdl.org/.