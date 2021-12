3e dose et dépistage: le Québec a pris du retard

Avec le variant Delta parmi nous depuis des mois, et maintenant le Omicron – nettement plus contagieux encore –, les voyants rouges s’allument de par le monde.

De fait, dans la plupart des pays occidentaux, les gouvernements appuient sur l’accélérateur depuis des semaines. Plusieurs ont déjà renforcé les mesures sanitaires connues et rendu les tests rapides disponibles.

Parce que le mode principal de transmission de la COVID-19 est par aérosols suspendus dans l’air, ils ont aussi éduqué leur population à l’importance d’une bonne ventilation dans les lieux clos et du port adéquat du masque.

Surtout, ils ont élargi l’accès à une 3e dose de vaccin à de larges pans de leur population. Plusieurs l’ont même fait pour les 18 ans+. Ils l’ont fait parce que, bien avant Omicron, des études démontraient déjà une baisse réelle de l’immunité quelques mois seulement après la 2e dose.

Aussi, parce que la 3e dose contribuera à éviter de surcharger les systèmes de santé et permettra de sauver des vies, et à l’économie de rouler. Pendant ce temps, le Québec, malheureusement, a pris du retard sur quelques fronts névralgiques, dont celui de la 3e dose.

Le Québec n’est plus « en avant de la parade »

Tout d’abord, des centres de dépistage sont débordés. Dans de longues files dignes de l’ex-Union soviétique, les gens poirotent une heure ou deux dans le froid. Comme incitatif à se faire tester, c’est mal parti.

Alors que des tests rapides pour la maison sont facilement disponibles dans d’autres provinces, le ministre Dubé annonce qu’ils le seront enfin au Québec à partir de lundi, mais en quantité limitée.

Idem pour l’accès élargi et accéléré à la 3e dose de vaccin. Pour le moment, au Québec, seuls sont éligibles les 70 ans+ et quelques catégories très limitées de personnes.

Le ministre Dubé s’en désole. Il manque, dit-il, 500 vaccinateurs. D’où son appel au recrutement. Sans oublier la fermeture pour de bon, le 24 décembre, du super centre de vaccination au Palais des congrès. Pour les Montréalais, ce sera une perte colossale.

Personne ne doute de la bonne foi ou de la compétence de M. Dubé. Il n’en reste pas moins qu’au cours de l’automne, du sable s’est glissé dans l’engrenage auparavant fort bien huilé de la campagne de vaccination.

Presser le pas pour la 3e dose

C’est comme si, fort du succès reconnu de la campagne, un certain relâchement avait aussi gagné les autorités politiques et de santé publique. À preuve, le manque aujourd’hui de dépisteurs et de vaccinateurs.

L’appel à la précieuse 3e dose, de nombreux experts, d’ailleurs et d’ici, la réclament pourtant depuis au moins deux mois, mais le recrutement ne débute que maintenant.

Alors qu’ailleurs on presse déjà le pas pour la 3e dose, au Québec, il nous faudra attendre l’arrivée éventuelle d’au moins 500 vaccinateurs.

Résultat : à 10 jours de Noël, à l’aube d’un deuxième hiver pandémique où nous serons souvent à l’intérieur, à peine 5 % des Québécois ont reçu une 3e dose de vaccin.

Or, « apprendre à vivre avec le virus », ça doit aussi comprendre un dépistage efficace et une 3e dose de vaccin offerte rapidement à tous les adultes.

D’où l’urgence de nettoyer le sable qui, peu à peu cet automne, s’est accumulé dans l’engrenage du dépistage et de la vaccination. Et surtout, de s’assurer qu’il ne reviendra pas...