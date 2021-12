[BALADO] La Zone payante : Course folle pour les séries... et contre la COVID!

La course aux séries bat son plein dans la NFL avec un nombre record de 24 équipes qui revendiquent au moins six victoires, du jamais vu après 14 semaines d’activités. La parité est à son comble et la lutte va bon train, mais voilà qu’un indésirable s’invite à la fête et pourrait gâcher les plans de certains...

La COVID-19 frappe la NFL plus que jamais auparavant et plusieurs équipes tentent de maîtriser des éclosions. Les Browns, les Rams et l’équipe de Washington ne sont que quelques-unes des formations qui se battent pour une place en séries et qui voient plusieurs de leurs joueurs importants affectés par le satané virus.

Seront-ils de retour sur le terrain à temps pour les matchs clés qui s’en viennent? Quel est l’état de la situation? La Zone payante trace le portrait.

Fort heureusement, le football a toujours le dessus sur le virus et des duels dont l’enjeu est critique se déroulent pour la semaine 15, qui propose un programme chargé de 16 matchs jeudi, samedi (oui, oui, samedi!), dimanche et lundi. De la NFL quatre jours par semaine, tout pour se plonger dans l’esprit des Fêtes! Surtout que nos analystes voguent sur une récente vague de succès dans leurs prédictions, qu’ils vous proposent encore cette semaine.

Dans son éternel souci analytique, la Zone se penche aussi sur la situation misérable des Jaguars de Jacksonville, où le cas de l’entraîneur-chef Urban Meyer ne cesse de créer des remous.

À chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soumettre des questions pertinentes. Nous en abordons encore le plus grand nombre possible et si nous vous avons oublié, ne désespérez pas et revenez à la charge.

Pour votre rubrique fétiche «Au Bar», les candidats étaient nombreux, mais les élus sont spectaculaires. Tout ça et bien plus!

