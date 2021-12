COVID-19: des protocoles plus serrés à venir dans la LNH?

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs ont prévu une discussion durant la journée de mercredi afin d’examiner la possibilité de modifier les protocoles du circuit relatif à la COVID-19.

• À lire aussi - Une flèche vers Ducharme: Jeff Petry a parlé d’une équipe sans structure

C’est du moins ce qu’a indiqué le site The Athletic en matinée.

Selon le journaliste de TVA Sports Louis Jean, un entretien était à l’horaire la veille à propos du nombre d’infections en hausse dans la LNH et des étapes à suivre. Un resserrement des mesures en place pourrait donc être imposé si la situation continue de se détériorer. Le réseau TSN rapportait ainsi que les contraintes de la dernière campagne pourraient être de nouveau la norme.

Mardi, de nombreux joueurs ont vu leur nom inscrit sur la liste des hockeyeurs non disponibles à cause du coronavirus. Les Flames de Calgary comptent une dizaine de membres, dont neuf patineurs, sur celle-ci et trois de leurs rencontres ont été reportées cette semaine. De plus, les Hurricanes de la Caroline n’ont pu affronter le Wild du Minnesota, quelques-uns de leurs éléments, dont Andrei Svechnikov et Sebastian Aho, étant contraints à l’inactivité.

À VOIR AUSSI