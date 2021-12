COVID-19: la région de Chaudière-Appalaches franchit le cap des 200 nouveaux cas

Pour la première fois depuis le début de la quatrième vague, la région de Chaudière-Appalaches enregistre aujourd’hui 219 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

En ce qui concerne la Capitale-Nationale, on rapporte 150 nouveaux cas pour hier, alors qu’il y en avait 90 de plus la veille.

Face à cette situation, la direction régionale de santé publique de Chaudière-Appalaches lance un appel aux citoyens afin d'obtenir leur collaboration devant ce pic de cas.

«Il y a une augmentation qui est importante. On parle de 30% de cas de plus que la semaine dernière qui, elle, enregistrait une hausse de 30% aussi par rapport à la semaine précédente. C’est majeur comme augmentation. Dans la majorité des régions du Québec, on assiste à une augmentation de cas qui est assez impressionnante. Par chance, cela ne se traduit pas encore par des augmentations d’hospitalisations et de décès. On peut penser que ça va continuer d’augmenter dans les prochains jours», a affirmé Julie Lambert, adjointe à direction de la santé publique au CISSS Chaudière-Appalaches.

Dans les circonstances, les autorités de santé publique demandent la collaboration de la population pour limiter la transmission du virus. Outre le fait de s’isoler à la maison en cas de résultat positif, Mme Lambert demande aux gens d’aviser sans délai les personnes avec qui ils ont été en contact.

En cas des symptômes ou de contacts avec un cas de COVID-19, les parents des enfants fréquentant un milieu de garde sont invités à utiliser les tests rapides qui leur ont été distribués. Si le résultat du test rapide est positif, les parents et leurs enfants sont invités à se rendre dans un centre de dépistage pour une confirmation officielle par un test PCR.

La consigne est la même pour les parents d'enfants au primaire qui recevront de l'école, une trousse d'autodépistage au cours des prochains jours.

Ce premier filtre pour les citoyens qui éprouvent des symptômes évitera d'avoir à engorger les centres de dépistage assez achalandés en ce moment, affirme Mme Lambert.

«La majorité de nos cas présentement, ce sont des jeunes non-vaccinés ou en voie de l’être. C’est beaucoup des jeunes en bas de 10 ans qui représentent une proportion importante des cas. Les garderies et les écoles forment 60% de nos éclosions présentement», a indiqué Mme Lambert.

