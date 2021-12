De la pluie verglaçante sur le sud-ouest et le centre du Québec

De la pluie verglaçante est prévue mercredi après-midi dans plusieurs régions du sud-ouest du Québec avant d’atteindre en soirée des secteurs jusqu’à Charlevoix et la Beauce.

Les précipitations affecteront notamment l’Abitibi-Témiscamingue, Pontiac, la Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau, Mont-Laurier pour atteindre en soirée les Laurentides et Lanaudière et plus tard dans la nuit la Capitale-Nationale, la Beauce et la Réserve faunique des Laurentides.

Les accumulations de verglas pourraient atteindre 2 millimètres, a indiqué Environnement Canada.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes», a mis en garde l’agence fédérale qui appelle à plus de prudence sur les routes.

L’agence fédérale n’écarte pas le risque de pluie verglaçante pour les régions de Montréal et de Laval qui pourraient recevoir en revanche des accumulations de neige et de grésil de 2 à 4 centimètres.

Tout porte à croire que l’heure de pointe sera difficile mercredi soir.

Des secteurs plus à l’est comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pourraient être touchés par de la pluie verglaçante jeudi.

Les températures seront à la hausse, en raison d’un front chaud associé à une dépression qui traversera la province mercredi.

Un avertissement de bourrasques de neige concerne les Îles-de-la-Madeleine avec des vents forts et une accumulation possible de 5 centimètres.