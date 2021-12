Des patinoires couvertes pour «allonger la saison»

La Ville de Québec va étudier en 2022 la possibilité d'implanter plusieurs patinoires couvertes et réfrigérées sur son territoire afin de les protéger des aléas de la météo et d'allonger la saison.

Les patinoires dans les quartiers sont exposées aux conditions climatiques et cela les rend vulnérables lors d'un épisode de pluie, a expliqué Marie-Hélène Saint-Onge, directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, en séance du comité plénier, mercredi.

150 000 $

Dans son budget 2022, la Ville a prévu un montant de 150 000 $ pour étudier la possibilité de doter des arrondissements de patinoires extérieures réfrigérées couvertes. Il s'agit d'une mesure ajoutée au budget par la nouvelle administration de Bruno Marchand.

À la conseillère de l'opposition Anne Corriveau, qui demandait si ces installations permettent réellement d'allonger la saison de patin et si elles étaient demandées par les citoyens, Mme Saint-Onge a répondu que «dans nos conditions, chaque année, on réduit la saison à cause des épisodes de pluie».

La structure couverte a selon elle un «gros impact pour allonger la saison de patinage, pour enlever la pluie et le soleil».

Tendance

Elle souligne que la tendance est aux patinoires réfrigérées dans plusieurs municipalités au Québec.

Le montant de 150 000 $ servira notamment à identifier les lieux propices à l’accueil permanent et à trouver des usages pour l'été, a indiqué Richard Marchand, directeur de la division plein air et animation urbaine. Les surfaces pourront être utilisées pour du deck hockey ou du pickelball. «On aura une mixité d’usage avec laquelle on va travailler dans le futur.» Les patinoires prendront un espace important, a-t-il convenu.

«Bonne chance pour trouver des terrains», a rétorqué Mme Corriveau, qui a insisté aussi sur le fait que ces sports sont «bruyants». Ces critères seront pris en compte, a assuré M. Marchand.

Le responsable des sports au comité exécutif, Jean-François Gosselin, a sursauté et a affirmé que pour sa part, il aime ça «quand il y a du bruit, parce qu'il y a de l'action et des gens qui font du sport».