Des retards dans la livraison de médicaments en Basse-Côte-Nord

La population de la Basse-Côte-Nord est en danger en raison des retards de livraison des médicaments par Postes Canada, a estimé la députée de Manicouagan Marilène Gill.

• À lire aussi: Nombreux colis dérobés à la porte: plusieurs voleurs filmés et dénoncés sur les réseaux sociaux

• À lire aussi: Postes Canada, arrêtez de nous mettre en danger!

Cette dernière, qui dénonce depuis longtemps les retards de livraison de courrier dans les communautés non reliées par le réseau routier, entend régulièrement des témoignages de citoyens qui ne reçoivent pas leurs médicaments à temps.

Ces citoyens habitent dans des villages où il n’y a pas de pharmacie communautaire. Leurs médicaments sont alors envoyés par avion et livrés par la poste. Il peut s’agir de traitements contre le cancer, le diabète, la sclérose en plaques ou les maladies cardiaques. Selon la députée, le délai de livraison aurait déjà atteint plusieurs semaines pour une dame qui attendait un traitement de chimiothérapie.

Des discussions, mais aucune solution

Marilène Gill a mentionné avoir eu plusieurs échanges avec les ministres responsables de la société d’État et avec des gestionnaires de Postes Canada. Bien qu’ils soient à l’écoute, elle a affirmé qu’aucune solution concrète n’a été mise de l’avant.

La députée du Bloc Québécois estime que Postes Canada participe à l’isolement de la région et de la précarisation de la santé des citoyens. «C’est atroce, les gens ont le droit d’avoir ce service-là, a-t-elle mentionné. Présentement, il y a encore des cas pour quelqu’un qui souffre de sclérose en plaques. C’est inacceptable. Il faut que Postes Canada fasse quelque chose. Ça ne peut pas être que des vœux pieux. Il faut que ça se fasse concrètement et les solutions existent et ce n’est pas compliqué. Je dis souvent: on va sur la lune. On doit être capable d’envoyer de la poste en Basse-Côte-Nord.»

Marilène Gill a indiqué avoir discuté avec Postes Canada d’un système de traçage avec code de couleur qui permettrait de prioriser les colis contenant des médicaments et accélérerait leur livraison, mais rien n’a été mis en place.

Elle sollicite la participation des citoyens de la Côte-Nord pour mettre de la pression sur Postes Canada et le gouvernement fédéral.

Elle les invite à signer et lui retourner un carton-réponse qu’elle distribuera pendant le temps des Fêtes. Elle remettra le tout à Postes Canada et Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.