Deux fois plus d’argent perdu avec les fraudes en 2021

Le temps des Fêtes fait craindre le pire au Centre antifraude du Canada, qui dénote une hausse fulgurante des pertes par arnaques financières, qui ont presque doublé cette année.

« On craint une encore plus grosse augmentation à l’approche des fêtes de Noël. Il y a beaucoup plus d’achats en ligne, mais les gens sont aussi plus susceptibles de parler avec des fraudeurs quand ils sont isolés », estime Sue Labine, superviseure du centre d’appel au Centre antifraude du Canada.

Car on dénombre déjà 198 M$ en pertes financières liées aux fraudes cette année, et ce, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 seulement. C’est près du double de ce qui a été dénombré les années précédentes, alors que les pertes étaient évaluées à 106 M$ en 2020 et à 104 M$ en 2019.

Vigilance à l’approche des fêtes

Mais l’année n’est pas encore terminée, soupire Mme Labine, en expliquant que le temps des Fêtes est l’un des moments les plus prolifiques pour les arnaqueurs.

Cadeaux contrefaits ou présentés sur de faux sites, fausses œuvres de charité qui demandent des dons, échanges de cadeaux en ligne avec des inconnus qui peuvent camoufler une forme de commerce pyramidal illégal : « à l’approche des Fêtes, il faut être plus vigilant », martèle-t-elle.

« C’est des gens de tous âges [qui se font avoir]. Les fraudeurs n’ont pas de préférences. Le plus de monde ils rejoignent, le mieux c’est pour eux », précise-t-elle.

Ainsi, le Centre rappelle de ne pas partager d’informations personnelles et de ne pas réagir sur le coup de l’émotion.

« N’ayez pas peur de dire non, faites vos recherches, demandez des renseignements personnels au fraudeur [s’il prétend vous connaître] », conseille-t-elle. Une simple question secrète comme « quel est le nom de mon chien ? » peut régler bien des tracas.

Fraudeurs créatifs

La pandémie a aussi contribué à cette hausse de fraudes puisque plus de personnes se sont tournées vers les achats en ligne. Les rencontres sur internet aussi ont augmenté.

« C’est très inquiétant. On demande aux gens de signaler les fraudes dont ils sont victimes et d’en parler avec leurs proches, dit-elle. La seule façon de combattre la fraude, c’est en passant le mot. »

Surtout que les fraudeurs sont créatifs et s’adaptent rapidement à l’actualité. Ils ont notamment donné des maux de tête à plusieurs en prétextant vendre des vaccins, en offrant de faux passeports vaccinaux.

Dernièrement, des arnaqueurs ont profité de l’ouverture des frontières pour tenter de tromper les voyageurs avec de faux sites frauduleux à l’image de l’application ArriveCAN. Le Centre rappelle que l’application est gratuite et ne demande pas de carte de crédit.