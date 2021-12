Enfant décédé en autobus scolaire: la municipalité de Lyster «en deuil»

La municipalité de Lyster, dans le Centre-du-Québec, où s’est produit un accident mortel d’autobus scolaire mardi soir, est «en deuil» à la suite de la tragédie.

«Ce genre de tragédie ne devrait jamais se produire, et dans une petite communauté, les répercussions sont immenses. Toute la population est en émoi et le flot de sympathie envers les familles touchées ne cesse pas», a souligné la municipalité dans un communiqué, mercredi matin.

L’accident a coûté la vie à un garçon de 5 ans, alors qu’un autre enfant de 10 ans, qui était aussi passager de l’autobus scolaire, reposait dans un état critique mercredi matin. Les deux victimes fréquentaient l’école primaire Bon-Pasteur à Lyster.

«Nos pensées vont évidemment aux enfants, au chauffeur de l’autobus, à toutes les familles touchées de près ou de loin et à tous les collègues et proches de ces personnes. Nous aurons incessamment des détails concernant les causes de l’accident, mais dans l’intervalle, l’heure est au recueillement. La population mettra assurément du temps à panser ses blessures et nous souhaitons préserver leur intimité et leur douleur», a précisé la municipalité.

Contacté par Le Journal, le maire de Lyster, Yves Boissonneault, n’a pas voulu émettre d’autres commentaires.

Questionné sur le 8e Rang où s’est produit le terrible accident, il a tout de même signalé qu’à première vue, «c’est vraiment un triste accident» et qu’il ne «croit pas» qu’il y ait des enjeux de sécurité à cet endroit.

L’enquête policière se poursuit dans cette affaire et n’a révélé aucune incidence criminelle jusqu’à présent. Entre temps, une cellule de crise a été instaurée à l’école primaire Bon-Pasteur pour venir en aide aux élèves, enseignants, parents et toute autre personne impliquée dans la vie de ces enfants.

«La communauté de la municipalité de Lyster est tissée serrée et le soutien mutuel citoyen est déjà palpable», a souligné l’administration municipale dans son communiqué, qui a offert «son aide de toute les manières qu’elle le pourra, et ce, autant dans l’immédiat que lorsque les conclusions de l’enquête seront connues.»

