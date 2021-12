«Féministe pour homme»: début de la tournée dès 2023

Sophie Cadieux amorcera une tournée à travers le Québec avec la pièce Féministe pour homme dès janvier 2023.

Les premières dates ont d’ailleurs été annoncées mercredi.

La comédienne remontera notamment, du 11 au 14 janvier 2023, sur les planches de l’Usine C à Montréal où elle y a présenté Féministe pour Homme en solo, en octobre dernier. Elle entamera ensuite une tournée à travers la province, entre autres à l’Étoile de Brossard, à la Salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke et au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, les 1er février, 28 mars et 3 juin 2023.

À la fois pertinente, émouvante et provocatrice, Sophie Cadieux pose un regard féministe et moderne sur les hommes et les femmes, les relations de couple, la publicité, la famille, la carrière, la sexualité et y dissèque, sans complexe, une foule de sujets sensibles.

La pièce, à mi-chemin entre le théâtre, le stand-up et le manifeste, écrite par la comédienne française Noémie de Lattre, a été adaptée pour le Québec par la dramaturge Rébecca Déraspe.

Alix Dufresne qui a travaillé sur le spectacle de La déesse des mouches à feu, primé par l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT), signe la mise en scène.

Photo courtoisie

Féministe pour Homme, est une production d’Encore Spectacle. Les billets pour la dizaine de dates annoncées seront mis en vente bientôt. D’autres dates s’ajouteront prochainement.

Pour tous les détails et pour l’achat de billets: feministepourhomme.com