François Lambert se révèle et dit non à la politique

Invité à la table de Sophie Durocher et Richard Martineau mercredi pour l’émission Devine qui vient souper? François Lambert a mis un terme, une fois pour toutes, à son avenir politique.

L’homme d’affaires a notamment soulevé la question en rappelant qu’il avait été approché, dans le passé, par Justin Trudeau et Andrew Scheer au fédéral ainsi que par le Parti conservateur du Québec, avant l’arrivée d’Éric Duhaime.

«Il me reste à peu près juste la CAQ [au provincial]. J’aime François Legault, mais ils n’ont plus besoin de moi et de toute façon ça ne m’intéresse plus la politique», a-t-il dit au micro du couple Martineau-Durocher.

«J’ai trop de fun dans la vie pour me rembarquer dans un projet qui va me prendre tout mon temps. C’est fini les [gros] projets. Mon dernier projet c’est francoislambert.one et je vends tranquillement tout ce que je peux comme entreprise», a-t-il spécifié à Sophie Durocher qui l’a questionné à ce propos.

Il a aussi rappelé que les vidéos virales de lui, torse nu, minaient sa crédibilité de politicien. «Je suis mort en politique», a-t-il ajouté. Il n’a cependant pas exclu le Parti libéral du Canada (PLC) comme choix de parti où il pourrait trouver refuge, s’il se lançait dans une telle carrière.

Vidéo en torse nu pour «picosser Julie Snyder»

Ce qui a commencé au départ comme une «joke» s’est transformé en un feu roulant sur les réseaux sociaux. François Lambert a expliqué à l’émission «Devine qui vient souper?» que tout avait commencé quand Olivier Niquet a montré à La semaine des quatre Julie une vidéo de lui se baignant dans les eaux glacées d’un étant gelées.

«Elle [Julie Snyder] n’a pas l’air de m’aimer. Je suis le seul candidat de «Big Brother célébrités» qu’elle n’a pas invité [à «La semaine des quatre Julie»]. Je lui ai vu la face déconfite et je me suis dit “je vais en rajouter petite une couche”. Alors suis arrivé en Segway [torse nu] comme si j’allais chercher des œufs. J’en ai fait une petite vidéo de 8 secondes qui a été vue par quatre millions de personnes», a indiqué l’homme d’affaires en rigolant.

«Olivier Niquet faisait ses chroniques le mercredi et je faisais exprès de publier le mardi pour qu’il ait le temps de venir voir ce que je faisais pour aller picosser Julie», a-t-il ajouté, spécifiant qu’il le faisait pour rire et non contre l’animatrice.

«Les choses que je fais pour m’amuser, c’est le genre de choses que Julie faisait au début de sa carrière», a-t-il ensuite comparé.

Narcissique, mais pas «cheap»

François Lambert a admis avoir un côté narcissique, mais se décrit comme n’étant ni «cheap» ni économe. «Je suis consciencieux de ce que ça coûte. Je déteste payer des choses qui ne valent pas le prix», a-t-il précisé, ajoutant qu’il courrait les rabais à l’épicerie et qu’il n’avait aucune honte à acheter les marques maison pour économiser.

François Lambert a aussi confié aux animateurs avoir vu le regard des gens changé après qu’il a été exposé à la télévision et trouve qu’on ne l’invite pas assez sur les plateaux. «Je suis pertinent, mais on ne m’invite pas assez [à la télé]», a-t-il dit.