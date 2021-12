Guzzo n’est pas inquiet

Vincent Guzzo ne craint pas que la menace du nouveau variant Omicron entraîne une baisse d’achalandage dans ses cinémas. L’homme d’affaires, qui a inauguré mercredi un nouveau complexe de 12 salles à Saint-Jean-sur-Richelieu, estime qu’il faut « apprendre à vivre avec le virus ».

« Dans les cinémas, avec le port du masque obligatoire et le passeport vaccinal, on a des mesures qui fonctionnent bien et qui ont fait leurs preuves, rappelle Vincent Guzzo. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Je m’attends d’ailleurs à une fin de semaine très achalandée dans les cinémas avec la sortie du nouveau Spider-Man. La demande des billets en prévente est déjà très forte. »

Vincent Guzzo a invité mercredi les médias à visiter le Cinéma Méga-Plex Saint-Jean 12, le dixième complexe de la chaîne Guzzo à ouvrir ses portes au Québec. Sa construction a été mise en branle en 2018, mais son ouverture a été retardée en raison de la pandémie. Le président de la chaîne attendait que le marché prenne du mieux pour inaugurer son nouveau cinéma.

Fréquentation en hausse

« Depuis qu’on a eu l’autorisation d’ouvrir les salles à 100 % de leur capacité, en octobre dernier, le taux de fréquentation dans nos cinémas a augmenté de façon constante, a souligné au Journal M. Guzzo. Le mois d’octobre a été très bon et celui de novembre encore meilleur. Le week-end du Thanksgiving américain [à la fin novembre], j’ai même fait 108 % de mon chiffre d’affaires de la même fin de semaine en 2019. »

Le Cinéma Méga-Plex Saint-Jean 12, qui ouvre officiellement vendredi, comprend une douzaine de salles, un restaurant et une aire de jeux avec des arcades, un carrousel et des autos tamponneuses.