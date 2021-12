Hommage à John Molson

Le gouvernement rend hommage au fondateur de la brasserie Molson, John Molson en le désignant comme une personne d’importance historique, a annoncé mercredi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.

L’homme d’affaires originaire d’Angleterre a été l’un des grands entrepreneurs montréalais de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle. Il s’est fait connaître non seulement par ses intérêts commerciaux, mais aussi par ses contributions politiques, philanthropiques et culturelles au Bas-Canada.

«Devenu célèbre en tant qu’entrepreneur aux intérêts commerciaux variés, Molson a contribué à la croissance et à la maturité de Montréal, qui est passée d’une petite ville coloniale à une métropole commerciale et financière. Ses nombreuses contributions à la ville – et à un Canada alors jeune et naissant – continuent de se faire sentir encore aujourd’hui», a détaillé le ministre Guilbault par communiqué.

«À la différence des grands marchands de fourrures ou de bois qu’il côtoie par ailleurs, John Molson montre davantage d’égard pour la majorité francophone. Il entrevoit aussi plus tôt un développement économique axé sur la vallée du Saint-Laurent plutôt qu’à l’intérieur de l’Empire britannique. Ces faits tiennent sans doute à la nature de ses activités, à la fois variées et tournées vers le marché local, que ce soit par la brasserie, la navigation à vapeur ou l’hôtellerie», a renchéri l’historien Gilles Laporte.

À sa mort en 1836, Molson avait contribué à faire de Montréal la capitale commerciale et financière du Bas et du Haut-Canada.