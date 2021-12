La loi 21: un choc Canada-Québec

Si le gouvernement Legault croyait en avoir fini avec la question de la laïcité en faisant voter la loi 21 en début de mandat, il se trompait.

Certes, il traduisait enfin politiquement le désir exprimé par les Québécois de définir leur propre modèle d’intégration.

À travers la loi 21, le Québec posait son premier vrai geste d’affirmation depuis 1995.

François Legault a vu dans la loi 21, avec raison, le principal accomplissement identitaire de son mandat.

Nation

Il avait cru la protéger politiquement avec la clause nonobstant. C’était simple bon sens : elle seule permet aux gouvernements démocratiquement élus de résister au travail de charcutage chirurgical des tribunaux, à travers lequel opère le gouvernement des juges.

Cela n’empêche pas, comme on l’a vu à Chelsea, en Outaouais, les adversaires acharnés de la loi 21 de mener contre elle une guérilla administrative et juridique.

Mais la déclaration de Bob Rae, l’ambassadeur du Canada à l’ONU, est d’une autre nature.

Commentant le coup monté de Chelsea, il a accusé la loi 21 d’être profondément discriminatoire et d’aller contre les droits de l’homme.

Le consensus anti-loi 21 au Canada est tellement puissant qu’on juge désormais qu’un ambassadeur ne sort pas de son devoir de réserve en la diabolisant.

Justin Trudeau veut certes préserver son image en faisant croire que la contestation de la loi 21 ne relève pas de l’ingérence fédérale. C’est une vaste blague, car c’est tout le régime canadien qui se mobilise pour démanteler cette loi, pour en finir avec elle.

Ne soyons pas surpris, toutefois, car tout cela était condamné à arriver. Car la loi 21 entre effectivement en contradiction avec l’esprit de la constitution canadienne de 1982.

Elle lui est même radicalement opposée.

Elle porte une autre vision du collectif, fondée non plus sur le multiculturalisme mais sur la nation. Et elle fait du peuple québécois, et non de la Charte canadienne des droits, le principe de référence pour fonder la légitimité politique.

Le choc entre la loi 21 et la constitution canadienne ne relève pas d’un désaccord technique sur l’interprétation du droit mais d’un choc entre deux pays, deux nations, deux philosophies.

On comprend la suite : d’un point de vue québécois, la loi 21 semble raisonnable, même minimaliste. Nous sommes nombreux à croire qu’elle aurait pu aller plus loin.

Mais au Canada, la loi 21 est en elle-même inacceptable et scandaleuse.

Pour dire vrai, c’est toute l’affirmation nationale québécoise qui est inacceptable.

Affrontement

C’est ce qui fait que régulièrement, lors du débat en anglais au moment des élections fédérales, les journalistes affirment sans avoir l’impression d’aller trop loin que le Québec vit sous l’empire du racisme systémique et persécute ses minorités. On l’a encore vu cet automne. Il ne leur vient pas à l’esprit que la nation québécoise est elle-même une minorité menacée dans son existence en Amérique du Nord.

Chose certaine, la loi 21 nous conduit à un choc frontal avec le régime canadien. Reste à voir comment réagira le gouvernement Legault.