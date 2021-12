L'erreur entourant la loi 21

Les défenseurs de la loi 21 voient « l’affaire de Chelsea », comme on l’appellera dorénavant, comme une provocation.

Mais encore.

La levée de boucliers prévisible au Canada anglais devrait plutôt inciter le Québec à changer de stratégie.

S’indigner, c’est bien beau, contre-attaquer serait bien mieux.

Preuve ultime

Il s’agit de lire les commentaires de l’enseignante dans le quotidien Ottawa Citizen pour saisir que l’affaire doit plutôt être vue comme une validation absolue du bien-fondé de la loi 21.

De son propre aveu, Madame ne portait pas le voile par conviction religieuse, mais plutôt par affirmation contre une idéologie à laquelle elle s’oppose.

« C’est ma résistance, et ma résilience », a déclaré Fatemeh Anvari au quotidien.

Le port du voile était donc avant tout politique.

La menace n’est pas celle d’un prosélytisme musulman, mais d’un militantisme affirmé en faveur d’une option politique plutôt qu’une autre.

À tous ceux qui voient dans la loi 21 une preuve de discrimination antimusulmane, l’affaire Chelsea démontre que la loi vise à protéger les élèves de l’endoctrinement idéologique de certains enseignants.

Vu ainsi, Fatemeh Anvari n’a pas « perdu sa job à cause de sa religion » comme l’a répété Justin Trudeau à 9 reprises en 30 minutes. Elle a été mutée au sein de son école parce qu’elle pratiquait ouvertement de la désobéissance civile.

C’est un droit fondamental dans la société de manifester son désaccord, mais il faut en assumer les conséquences.

Ainsi, le premier ministre du Canada affiche encore une fois sa mauvaise compréhension des fondements de la liberté.

Lorsqu’il déplore que les parents auront à expliquer à leurs enfants pourquoi ils ont perdu une enseignante qu’ils aimaient, l’enjeu n’est pas qu’elle soit victime d’une politique discriminatoire, mais qu’elle doive assumer les conséquences légales de ses choix.

Et M. l’Ambassadeur...

D’ailleurs, parlant discrimination, l’ambassadeur du Canada à l’ONU a carrément dérapé.

Les commentaires de Bob Rae voulant que la loi 21 « va clairement à l’encontre de la Déclaration universelle des droits de l’homme » sont non seulement erronés, ils respirent la mauvaise foi.

Comment un représentant du Canada sur la scène internationale peut-il se laisser aller à une telle charge frontale, alors que le reste du discours officiel sur des enjeux autrement plus graves est si timoré ?

L’avez-vous entendu faire valoir que le traitement des Ouïghours en Chine est contraire à la Déclaration des droits de l’homme ? Et l’emprisonnement des militantes féministes en Arabie saoudite ? Et l’asservissement des femmes par les talibans ?

Non, voyez-vous, au Canada, on réserve le langage incendiaire aux Québécois, pour nos partenaires internationaux, on préfère la politesse et la nuance !

Tant que le Québec se réfugiera derrière l’affirmation de la nation québécoise pour défendre la laïcité, il se campe dans une position défensive face à la majorité anglo-saxonne.

L’heure n’est-elle pas venue de démontrer clairement le double discours des multiculturalistes qui entretiennent ainsi leur propre forme de ghettoïsation à l’égard des minorités au Canada ?