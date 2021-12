Les équipes ontariennes à 50% de capacité

Avec la multiplication des cas de COVID-19 et l’arrivée du variant Omicron dans le pays, l’Ontario a été la première province canadienne à réduire à nouveau ses accès aux édifices sportifs, mercredi.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé dans un point de presse que tous les amphithéâtres, stades et salles de spectacle de l’Ontario seront limités à 50 % de leur capacité dès samedi, en raison de la COVID-19, ce qui affectera entre autres les Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto, dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et les Raptors de Toronto au sein de la NBA.

«On doit cibler les endroits où il y a les plus grandes foules intérieures, souvent avec des gens sans masques, a déclaré Ford. Je sais que ça sera difficile, mais c’est un pas important pour ralentir la propagation du variant Omicron pendant nos efforts de déploiement des injections de rappel. Tout le monde est au travail.»