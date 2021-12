Les joueurs du CH font leur mea culpa

Les joueurs de l’organisation du Canadien de Montréal n’ont qu’eux-mêmes à blâmer par rapport à leurs insuccès cette saison.

«Il n’y a pas de désordre dans le système de jeu. Tout est clair. Je m’assure de ça tous les jours», a tranché un Dominique Ducharme visiblement agacé, mardi, lors d’une conférence de presse tenue après l’entrainement de l’équipe.

Les joueurs ont affirmé la même chose, en affirmant que c’est plutôt à eux de se ressaisir en jouant en tant qu’unité de cinq, de manière appropriée.

«Par moments, on se cherche sur la glace, mais je pense qu’il faut revenir à jouer notre style de jeu, a estimé David Savard. On est une équipe efficace en échec-avant. On l’a, le plan, mais on doit mieux l’appliquer. C’est sûr qu’on est un peu plus fragiles en ce moment. C'est aux plus vieux d'être de garde et de jouer de la bonne façon.»

La veille, après une défaite contre les Penguins de Pittsburgh – une septième consécutive – Jeff Petry avait mentionné que l’équipe manquait de structure.

«Je ne sais pas ce que Jeff a dit hier, a mentionné le défenseur Ben Chiarot. Après une partie, les émotions sont à un niveau élevé et nous en avons perdu sept de suite. Mais, nous avons un plan de match mis en place par Dom et on tente de l’appliquer chaque soir.»

«Il n’y a personne qui trouve ça drôle. Les joueurs, les coachs. Il y a juste une façon de revenir, c’est de se retrousser les manches et de recommencer», a conclu Ducharme.

Gallagher et Niku n’ont plus la COVID-19

Par ailleurs. l’attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Sami Niku ne sont plus soumis au protocole relatif à la COVID-19.

Cependant, les deux hommes ont manqué l’entraînement du jour. L’organisation a précisé qu’ils se remettront en forme progressivement et rejoindront leurs coéquipiers plus tard cette semaine. Ils avaient dû se tenir à l’écart à compter du 2 décembre.

Pas de bonnes nouvelles pour Dvorak et Anderson

Pour ce qui est du joueur d’avant Christian Dvorak, aux prises avec une blessure au bas du corps, les nouvelles sont beaucoup moins bonnes. L’ancien des Coyotes de l’Arizona sera absent pour une durée indéterminée. Son cas sera évalué quotidiennement.

À sa dernière sortie, le 7 décembre contre le Lightning de Tampa Bay, il avait chuté maladroitement lors d’un contact avec Cal Foote.

L’organisation a d’ailleurs mis à jour l’état de santé de Josh Anderson, pour qui l’absence a été déterminée à huit semaines, à partir du 2 décembre, date à laquelle il a subi une blessure au haut du corps.

Jake Evans s’est quant à lui exercé sur un trio régulier à la droite de Mike Hoffman et Nick Suzuki. Il a raté les deux derniers duels des siens.

Le Tricolore tentera de freiner sa séquence de sept défaites en accueillant les Flyers de Philadelphie, jeudi.

