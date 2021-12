Liberté universitaire: un rapport important

Mardi dernier, la Commission sur la liberté académique publiait son rapport à la suite de plusieurs mois d’enquête sur l’état de la liberté d’expression à l’université. Après avoir reçu des dizaines de mémoires et de témoignages, les membres de la Commission ont tiré un certain nombre de conclusions laissées au gouvernement du Québec qu’il nous faut saluer.

Parmi les cinq recommandations de la Commission, on note l’adoption d’une loi qui établirait de manière claire la mission de l’université, en mettant l’accent sur la liberté universitaire. Dans le même sens, chaque université devrait se doter d’une politique de liberté académique et mettre en place un comité qui aurait la charge de garantir cette liberté et d’en faire rapport.

Ce sont là des suggestions importantes qui pousseraient les établissements universitaires à rendre véritablement des comptes, si leur application devait se faire avec sérieux. D’une manière ou d’une autre, le gouvernement du Québec doit s’impliquer dans le maintien de la liberté d’expression dans les cégeps et les universités, car les directions de ces établissements sont incapables de garantir un milieu sein par elles-mêmes.

Cyberintimidation

C’est d’ailleurs pourquoi il faut aussi prendre note des avis que nous laisse la Commission sur les dérives des fameux safe spaces et traumavertissements, symptomatiques de l’hypersensibilité d’une frange non négligeable de la génération Z.

La lutte à la cyberintimidation est aussi cruciale dans l’ère numérique dans laquelle nous sommes, où la foule lyncheuse impose sa terreur sur tout récalcitrant à la pensée incorrecte. Combien sont-ils, parmi la communauté étudiante, à taire leurs opinions par peur de subir les foudres de wokes délirants et d’antifascistes fanatisés? Ils savent qu’en cas de controverse, ils n’auront l’appui de personne au sein de leur institution d’enseignement. Le Tribunal de l’Inclusion universitaire protège ses fidèles, pas les hérétiques. La statue de Jeanne d’Arc au bûcher située à l’Université de Montréal n’aura jamais été aussi représentative de l’époque.

Si nos élus feraient bien de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, ils doivent savoir qu’elles ne suffisent pas à prendre à bras le corps le grand problème qui gruge l’université. La réalité est que nos établissements postsecondaires sont noyautés par des ultraprogressistes qui se croient imbus de la Vérité au même titre que nos curés d’autrefois qui faisaient la morale à tout un chacun sur les volontés de la Providence. Leur propagande ne prend pas de pause et s’intensifie d’année en année sous la pression de l’avant-garde woke qui scrute la fidélité de chacun. Bientôt, nous en serons peut-être à cette situation digne des États-Unis où les professeurs doivent commencer la session en faisant publiquement la liste de leurs « privilèges » pour ensuite présenter dûment leurs excuses.

Adopter une loi pour garantir la liberté académique sans s’en prendre à la nouvelle Police de la Pensée revient à éviter la racine du mal. Tant que rien ne sera fait pour désintoxiquer l’université du poison de la rectitude politique, nos actions seront condamnées à ne donner que des fruits bien modestes.

Philippe Lorange, Étudiant et auteur du Manifeste contre le dogmatisme universitaire