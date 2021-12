L’Isle-aux-Coudres: la STQ en appel d’offres pour un hélicoptère

La Société des traversiers du Québec a lancé un appel d’offres pour un service de transport par hélicoptère entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, dans Charlevoix.

Cet appel d’offres, qui se termine le 20 décembre, n’est pas de nature à rassurer certains insulaires déjà nerveux en raison des ratés récentes de la STQ à différents endroits.

Aucun problème ne semble à l’horizon mais la STQ affirme qu’elle veut prévoir un plan B si une interruption du service maritime se produit. Construit en 1996, le NM Félix-Antoine-Savard peut accueillir 376 passagers et 70 véhicules. Actuellement, la traversée d’une vingtaine de minutes se fait à l’heure ou aux deux heures, selon le moment de la journée.

La valeur du contrat pour l’utilisation d’un hélicoptère pourrait atteindre près de 100 000 $, mais aucune dépense ne sera faite si le service n’est pas requis.

Pas rassurant

Pour certains insulaires, la situation n’est pas rassurante. Lors d’une grève de trois jours cet automne, des questions ont commencé à surgir au sujet de la capacité du NM Félix-Antoine-Savard.

«On ne veut pas la mer et ses poissons ! On veut juste un traversier capable de traverser. C’est une préoccupation constante et ça reste insécurisant. Est-ce que la STQ a aussi peu confiance en son traversier pour la saison hivernale?», s’interroge Annie Desgagnés, une citoyenne de L’Isle-aux-Coudres qui doit se rendre trois fois par semaine à Québec pour des soins médicaux spécialisés.

Si l’hélicoptère devient nécessaire, même temporairement, plusieurs autres interrogations subsistent pour les travailleurs, le ravitaillement et le transport des marchandises. La plupart demande des précisions sur un éventuel plan d’urgence.

«Dans mon cas, on me dépose à Saint-Joseph-de-la-Rive ou à l’hôpital à Québec?», se demande aussi Mme Desgagnés.

Pour l’hiver

«C’est très inquiétant. On sait que le bateau n’est pas adapté pour l’hiver et la liste de rappel des employés pour le bateau est mince. Le manque de personnel peut aussi empêcher le bateau de partir», ajoute Francis Boudreault, vice-président de Tourisme Isle-aux-Coudres.

Ce dernier occupe lui-même un emploi à Baie-Saint-Paul. «Je dois traverser tous les jours. Il y a des résidents et des commerçants ouverts sur l’île. C’est notre seul lien.»