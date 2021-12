Mon nom est Bond, non-binaire Bond!

Alors comme ça, la productrice des James Bond n’écarte pas la possibilité que le prochain James Bond soit... non binaire ?

Dans une entrevue, Barbara Broccoli a répondu à une journaliste qui lui proposait que l’agent 007 soit joué par un être humain ne s’identifiant ni comme homme ni comme femme : « Non binaire ? Pourquoi pas... Je pense que le débat reste ouvert. Il nous faudra précisément trouver l’acteur parfait ».

Ni James, ni Jane, alors... iel Bond ?

ON EST RENDU LÀ

Mais pourquoi s’arrêter là ? Je suis sûre qu’en se forçant un peu, les producteurs pourraient s’assurer que le prochain James Bond soit vraiment un modèle d’intersectionnalité woke en dénonçant toutes les formes d’oppression de toutes les minorités marginales en même temps.

J’ai beaucoup ri hier quand j’ai vu que le site satirique The Babylon Bee proposait que le prochain James Bond soit... un panneau ambulant faisant la liste de toutes les oppressions, vêtu d’un smoking et d’un nœud papillon.

« Nous avons essayé de donner le rôle à une femme noire, mais ça ne semblait pas suffisant », font-ils dire, dans leur parodie, à une source au sein de la production.

En effet. Même si demain matin on annonçait que le prochain agent 007 est une naine sénégalaise, il y aurait un lobby pour se plaindre.

« Pourquoi avez-vous donné le rôle à une femme noire alors que les latinos sont opprimés ? Vous êtes latinophobes ? » Et un autre lobby s’en prendrait au premier lobby : « Pourquoi dire une femme alors que vous devriez dire “une personne avec une vulve” ? »

Alors la seule solution est que l’agent 007 soit à la fois non binaire ET transgenre ET un.e drag queen.

À la fois queer, bisexuel, pansexuel ET asexuel. Multiracisé (latino et asiatique et afrodescendant et autochtone). Il faut s’assurer de cocher toutes les cases.

Et pas de capacitisme : 007 doit avoir au moins un handicap, deux c’est mieux.

COMMENT T’ÉCRIS ÇA ?

Une fois qu’on aura réglé le cas de l’identité de Bond, il faut qu’on prévoie de quelle façon les journalistes vont parler de ce personnage.

On ne va quand même pas dire : « Il a commandé un Martini » ou « Elle a tué le méchant au service de Sa Majesté ». Même « iel » ne fera pas la job, parce qu’en utilisant un pronom non binaire, on exclut tous les individus qui ne se reconnaissent pas dans la non binarité. Avez-vous pensé aux 0,000001 % de la population qui va être micro-agressée par ce pronom ? Ces gens-là ont des droits, bordel ! Que fait-on avec les personnes de genre neutre, les personnes bigenres ou agenres ? Pour ce faire, je recommande à tous mes collègues de se référer aux 61 pages du Guide de la communication inclusive du réseau des universités du Québec, dont je vous parlais récemment. On y trouve d’excellentes suggestions qui pourront être utiles aux journalistes en nous simplifiant la tâche. Par exemple, au lieu de « il et elle », l’UQAM nous propose : « ol, al, ul, ael, im, em, ya, el, yel ».

Ya bonn.e Bond ?

Les néologismes non binaires ou neutres

Il / elle : Ol, al, ul

Il / elle : Ael, ael

Il / elle : Im, em, ya, el, yel

Ceux / celles : Ceuzes