Ontario: une 3e dose offerte aux 18 ans et plus dès lundi

Tous les Ontariens de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès lundi pour recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

«Le variant Omicron est le variant le plus contagieux qu’on a vu pour le moment. Il est sur le point de devenir le variant dominant en Ontario. En fait, il l’est peut-être déjà», a expliqué le premier ministre Doug Ford en point de presse, mercredi, en annonçant la nouvelle.

À ce jour, seuls les gens de 50 ans et plus et les gens immunosupprimés pouvaient recevoir une troisième dose en Ontario.

«Nous savons, sans l’ombre d’un doute, que les vaccins fonctionnent et que les doses de rappel sont la meilleure façon d’éviter le pire», a poursuivi M. Ford.

«Les prochaines semaines seront critiques. Nous envisageons toutes les avenues pour augmenter la capacité de vaccination. Nous avons besoin de l’aide de tout le monde», a renchéri la ministre de la Santé, Christine Elliott, en lançant un appel aux soignants de tous horizons.

Tests et limites

Par ailleurs, l’Ontario a commencé à distribuer des tests de dépistage rapide dans des endroits publics grandement fréquentés, comme les transports en commun et les centres commerciaux. Les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) deviendront aussi des points de collecte pour ces tests.

En parallèle, toutes les salles pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs devront limiter de 50 % leur capacité d’accueil dès samedi.

Ces mesures ont été annoncées alors que la province fait face à une hausse rapide du nombre d’infections, pour un total de 1808 cas et neuf décès annoncés mercredi.

L’Ontario espère ainsi éviter une crise dans ses hôpitaux. «Bien que les chiffres aux soins intensifs soient stables, nous nous attendons à voir ces nombres augmenter dans les prochaines semaines», a d’ailleurs souligné le premier ministre Ford.

Mardi, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a averti que le variant Omicron est en passe de supplanter le variant Delta dans la province d’ici quelques jours.

«Les données suggèrent que chaque cas d’Omicron infecte quatre à huit fois plus d’individus que le variant Delta», avait-il souligné en point de presse.

Le directeur de la table scientifique de l’Ontario, le Dr Peter Juni, a avancé de son côté, lors d’une entrevue accordée à CTV News mercredi, que l’Ontario pourrait compter 10 000 cas par jour d’ici la fin du mois de décembre.

