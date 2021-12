Oubliez les vacances si le budget n’est pas adopté, prévient Marchand

Si le budget 2022 n’est pas voté vendredi lors d’un conseil municipal extraordinaire, les élus municipaux devront annuler leurs vacances et travailler d’arrache-pied, tous les jours, pour le faire adopter avant le 31 décembre.

C’est le message en forme d’avertissement envoyé mercredi matin par le maire Bruno Marchand aux partis d'opposition, en impromptu de presse. Le suspense à ce sujet a monté d’un cran mardi lorsque le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, a prévenu que l’appui de sa formation politique au budget n’était pas acquis. Or Québec forte et fière (QFF), parti politique du maire Marchand, est minoritaire au conseil municipal et a absolument besoin de plusieurs appuis des opposants pour faire adopter ses documents budgétaires.

Non négociable

«Si on n’a pas de budget, il n’y a personne qui part en vacances. Si on n’a pas de budget, on va travailler, puis on doit adopter un budget le 31 décembre. Si, à la majorité, les gens votaient contre ce budget-là, tout le monde, on rentre travailler samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu’à tant qu’on adopte un budget pour trouver satisfaction à tout le monde. Pour moi, c’est non négociable», a laissé tomber le maire.

Théoriquement, comme il s’agit d’une année électorale, la loi permet aux municipalités d’attendre la fin janvier 2022 pour faire adopter leurs budgets. Mais le maire a d’ores et déjà laissé entendre qu’il n’est pas chaud à l’idée de se prévaloir de cette possibilité. «Ça veut dire qu’il faut adopter des règlements pour nous permettre de dépenser en janvier. On n’est pas plus gagnants», a-t-il précisé.

Le maire Marchand a toutefois bon espoir que le budget sera bel et bien adopté vendredi, «puisqu’une grande partie de ce budget-là vient du premier groupe d’opposition [Équipe Marie-Josée Savard]. Je les verrais très mal placés de dire: “Non, non, on est contre ce budget-là.”»

Dans un autre ordre d’idées, Bruno Marchand a justifié sa relative absence des comités pléniers des derniers jours en disant qu’il prenait régulièrement part à diverses réunions et annonces de presse. Il a également soutenu avoir choisi de laisser une plus grande place à l’opposition, pour qu’elle puisse poser toutes ses questions aux directeurs des divers services municipaux.

À VOIR AUSSI