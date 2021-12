Plateforme clinico-logistique: des repas améliorés au CHU de Québec

Le CHU de Québec a inauguré une nouvelle plateforme qui centralise, notamment, la préparation des repas pour ses cinq hôpitaux.

En activité depuis juin dernier, la plateforme clinico-logistique (PCL) du CHU de Québec regroupe plusieurs secteurs névralgiques de ses cinq hôpitaux, soit la pharmacie, les services alimentaires, l’entreposage et la distribution de fournitures ainsi que la reprographie.

Photo Stevens LeBlanc

Le bâtiment, unique en son genre au Canada, promet une révolution de la logistique hospitalière, notamment sur le plan du service alimentaire.

Si la centralisation des services alimentaires ne semble pas être un succès pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île, à Montréal – les repas servis ne font pas l’unanimité auprès des bénéficiaires –, le résultat semble différent dans les installations de la PCL, assure le CHU de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

«On améliore la qualité de notre nourriture avec nos équipements à la fine pointe de la technologie», souligne Marie-Hélène Boulanger, directrice de la logistique du CHU.

Photo Stevens LeBlanc

«Nous sommes en fonction depuis plusieurs mois, poursuit-elle. On a d’excellents commentaires au niveau de la nourriture».

Une cuisine-laboratoire

La PCL est même munie d’une cuisine-laboratoire, afin de développer de nouvelles recettes. Pour l’heure, ce sont 190 recettes qui y sont concoctées.

Caroline Groleau, chef du service alimentaire de la PCL, ajoute qu’ils sont allés chercher les chefs cuisiniers de leurs cinq hôpitaux les plus aptes à faire de la production centralisée.

Photo Stevens LeBlanc

«Et on a aussi de nouvelles technologies qui nous permettent de faire de la cuisson lente, donc on a un gain majeur au niveau de la qualité de la nourriture», souligne Mme Groleau.

Par ailleurs, la centralisation de ces services hospitaliers permet au CHU de Québec de mieux faire face à la pénurie de main-d’œuvre, notamment par l’équipement de haute technologie et l’allègement des tâches du personnel médical.

Photo Stevens LeBlanc

«Ça fait en sorte que les professionnels de la santé, dégagés de plusieurs tâches logistiques, puissent jouer pleinement leur rôle auprès des patients», s’enchante Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

La PCL représente des investissements de plus de 70M$ et s’inscrit dans le cadre du nouveau complexe hospitalier.

À voir aussi