Quand la DPJ vient à la rescousse de parents en détresse

Alors que beaucoup pensent que la DPJ s’occupe uniquement de cas de négligence, il arrive parfois que des intervenants se portent au secours de parents dépassés par les agissements de leur enfant.

Ainsi la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue dans la vie d’une mère monoparentale rencontrée par TVA Nouvelles.

«Ça a commencé par des signalements à propos de la fréquentation scolaire parce que maman avait beaucoup de difficulté à les envoyer à l'école», fait savoir Richard Dansereau, intervenant au Centre jeunesse de Montréal.

L’homme a vite constaté que la famille était en détresse. Le plus jeune, qui avait alors cinq ans, battait sa mère.

«Quand il est parti, j'avais un œil au beurre noir et les jambes pleins de bleus. C'est parce que je lui disais non (...) je ne voulais pas qu’il frappe les femmes. Je ne voulais pas qu’à 15 ans, il les rentre dans le mur», a confié la mère de famille que TVA Nouvelles ne peut identifier.

La femme explique qu’elle faisait alors de l’«enveloppement», une sorte de contention physique, pendant plusieurs heures.

Elle raconte aussi que son fils aîné, qui avait alors moins de 10 ans, lui faisait des menaces de mort.

Ce dernier a alors été placé dans un foyer de groupe alors que son petit frère demeure avec d'autres jeunes de son âge, dans une unité du Centre jeunesse Dominic-Savio de Montréal.

Depuis ces placements, les violences physiques et verbales ont disparu.

«Mes enfants, quand ils me disent qu'ils m'aiment, je sens que c'est vrai.»

Si l’intervention de la DPJ l’a aidée à imposer des limites à ses fils, cette mère de famille indique qu’elle a trouvé cela difficile à vivre.

«Comme parent, on a tendance à vouloir s'autoflageller (...) Mais il faut arrêter de se dire que c'est de notre faute. Il faut mettre notre orgueil, notre ego de côté, et accepter que notre enfant ne soit peut-être pas parfait et qu'il a besoin d'aide», a-t-elle dit.

Si vous souhaitez soutenir ces jeunes, vous pouvez contribuer à la campagne de dons de la Fondation des jeunes de la DPJ.