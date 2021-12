Retour du télétravail pour les élus de la Ville de Québec

Devant la menace du variant Omicron, le conseil de la Ville de Québec a décidé de poursuivre ses séances du comité plénier en visioconférence. Le président du conseil, Louis Martin, en a fait l'annonce en fin de matinée.

Pour être plus précautionneux que nécessaire, on a décidé de passer en zoom pour cet après-midi et pour demain», a-t-il annoncé en fin de la séance de la matinée.

Déjà, mercredi matin, l'équipe du maire Bruno Marchand avait opté pour une formule hybride, avec trois conseillers seulement présents en salle du conseil et qui portaient le masque, les trois autres suivant les débats à distance.

Plus tôt, le maire avait avisé que des annonces sont à venir pour le télétravail pour les employés de la Ville.

Mercredi, en milieu de matinée, le maire Marchand a affirmé que la séance d’aujourd’hui (mercredi) du comité exécutif se déroulera en formule hybride - en présence et en virtuel - pour prévenir le plus possible les risques de contamination. «On veut diminuer le risque. On ne voudrait pas se retrouver à la fois avec des facteurs de contagion, mais aussi se retrouver avec les membres de l’exécutif malades en gang. Ça ne fonctionnerait pas pour faire fonctionner cette Ville-là», a-t-il déclaré.

Pour les comités pléniers, le maire a précisé qu’on veut également éviter que tous les élus se retrouvent pendant huit heures, chaque jour, dans une même salle même si elle aérée et que la distanciation y est respectée.

Les séances continueront d’être webdiffusées sur le ville.quebec.qc.ca ou sur la chaine YouTube QuebecVille - Conseil municipal .

Des précisions viendront plus tard concernant les séances du conseil municipal.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla

