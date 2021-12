Saguenay: naissance d’un nouveau programme sports-études interdisciplinaire

Un nouveau programme de sports-études développé par le Centre de services scolaire de la Jonquière permettra dès l'an prochain aux jeunes intéressés de pratiquer quatre disciplines au lieu d'une seule.

Les inscriptions au programme sports-études interdisciplinaires, le premier à voir le jour au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont débuté ce mercredi.

«On s'est rendu compte que nos secondaires deux et trois ont tendance à demander des changements de discipline pendant leur parcours scolaire, a expliqué la conseillère aux communications de l'organisation, Stéphanie Audet. Ça nous inquiétait pour leur motivation donc on s'est dit que ce serait bien d'essayer quelque chose de nouveau.»

Le Centre de services scolaire et les organisations sportives avec qui il collabore ont développé la formation conjointement.

«Les jeunes vont aller à l'école en avant-midi comme d'habitude, mais au lieu d'avoir une discipline en après-midi, ils vont en avoir quatre», a précisé Mme Audet.

Le basketball, la natation, le soccer et l'athlétisme seront regroupés dans un seul et unique programme.

Ces sports ne seront plus offerts individuellement aux futurs étudiants.

Quant aux autres disciplines offertes en formule sports-études à l'école primaire Sainte-Lucie, elles ne sont pas incluses dans le projet.

Les organisations sportives satisfaites

«On ne se le cachera pas, travailler avec un jeune en silo, ce n'est pas super efficace, a indiqué le responsable des programmes sport-études au Centre de services scolaire de la Jonquière, Stéphane Riverin. Le développement du jeune dans son intégralité, c'est l'objectif visé.»

«Ceux qui pratiquent déjà leur sport depuis longtemps, ils ont hâte de connaître d'autres sports, de connaître d'autres personnes aussi et peut-être de découvrir une discipline qu'ils aimeront encore plus que la natation», a pour sa part affirmé l'entraîneur du Club de natation de Jonquière, Charles-Olivier Huapaya-Proulx.

«Quand nos jeunes vont arriver à la fin de leur secondaire toujours aussi motivés, c'est ce qui va nous rendre fiers», a mentionné, de son côté, le directeur du Club de basketball Bleu et Or, David Duguay.

«Ça fait longtemps qu'on attend ça, a admis Laurence Normandin du Club Jakours athlétisme. On veut développer des athlètes complets et faire en sorte qu'ils continuent à apprécier le sport à l'âge adulte.»

«Si le jeune a plus d'habiletés motrices en général, il sera être capable de pratiquer tous les sports qu'il souhaite par la suite, a indiqué le kinésiologue de la polyvalente Arvida, Olivier-Samuel Doré. On y voit juste du bon et on y croit à 100 %.»

Le Centre de services scolaires assure que les parents des élèves de 5e année qui évoluent actuellement dans l'une de ces disciplines ont été rencontrés et qu'ils voient d'un bon œil le projet.