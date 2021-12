Un «peu de lumière» pour Redha Kramdi

Le moins que l’on puisse dire est que la première saison chez les professionnels du demi défensif Redha Kramdi a été parsemée d’adversité.

Si elle s’est terminée de la meilleure façon possible avec une conquête de la Coupe Grey avec ses coéquipiers des Blue Bombers de Winnipeg, le début de campagne de l’athlète de 24 ans a été marqué par une tragédie.

Après deux semaines de camp d’entraînement, Kramdi a été contraint de revenir à Montréal en raison du décès de son grand frère. Ébranlé, le produit des Carabins de l’Université de Montréal a ensuite voulu se consoler avec ce qu’il aime le plus au monde : le football.

La vie lui a toutefois réservé d’autres mauvaises surprises, puisque des blessures à une cuisse et aux deux chevilles l’ont tenu à l’écart du terrain pour un long moment.

«Ça n’a pas été facile après le décès de mon frère, a exprimé Kramdi au bout du fil. Le football a toujours été mon endroit de paix. Je suis revenu à Winnipeg pour jouer au foot et retrouver ma paix intérieure. En étant blessé, ce fut très difficile de faire ça.»

«Honnêtement, j’ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. J’ai toutefois eu droit au support de mes amis, de ma famille, de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je suis très reconnaissant de cela.»

Un championnat qui fait du bien

De retour en selle pour la fin de la saison régulière et les éliminatoires, Kramdi a contribué au sacre des Blue Bombers sur les unités spéciales.

«C’est un peu de lumière dans ma vie, après tout ce qui s’est passé», a-t-il dit avec émotion.

«Ça fait du bien de gagner un premier championnat. Que ce soit au secondaire, au cégep ou à l’université, je n’avais jamais eu la chance de gagner. De connaître le bonheur de la victoire, particulièrement cette année, ça me fait beaucoup de bien.»

«Je n’ai pas été en mesure de jouer au niveau que je le souhaitais. Mais je suis quand même fier de moi! J’ai été résilient, j’ai baissé la tête et continué d’avancer.»

En plus des embuches, le choix de deuxième ronde (16e au total) des Blue Bombers au repêchage de 2021 a dû s’adapter au niveau de la Ligue canadienne de football.

«Évidemment que mon rôle était différent que chez les Carabins, où j’ai été un partant dès ma première année. Quand tu changes de niveau, tu recommences au bas de l’échelle. J’ai pris mon rôle sur les unités spéciales à cœur et je me suis amélioré au courant de la saison», a analysé Kramdi, qui a bien l’intention de poursuivre sa progression en 2022.