Une nouvelle directrice générale pour Éduc’alcool

À partir du 1er janvier, Éduc’acool aura une nouvelle directrice générale en la personne de Geneviève Desautels, en remplacement de Hubert Sacy qui tire sa révérence.

• À lire aussi: Peu de variation dans la consommation d'alcool des Québécois

L’annonce a été faite mercredi par le président du conseil d’administration de l’organisme, Richard Gagnon, dans un communiqué.

«Le conseil d'administration est persuadé que [Geneviève Desautels] saura prendre la relève et diriger Éduc'alcool dans la nouvelle ère de son développement. Nul doute que ses capacités de gestionnaire, ses talents de pédagogue et son leadership rassembleur contribueront à aider notre organisme à faire face aux défis de l'avenir», a indiqué M. Gagnon.

«C'est à la fois avec beaucoup d'humilité et une grande motivation que je me joins à l'équipe d'Éduc'alcool et que je prends en charge le mandat qui m'est confié. Nous sommes à une époque d'importants changements sociaux qui rendent sa mission plus pertinente que jamais», a mentionné Geneviève Desautels.

Ayant œuvré en ressources humaines au sein de plusieurs PME avant de fonder sa propre entreprise en 2013, Mme Desautels a été en parallèle chargée d’enseignement à HEC-Montréal durant 19 ans.

La nouvelle DG d’Éduc-alcool est également autrice. Elle a notamment publié «Oser le monde en soi : Choisir d'être et agir en leader authentique» (2012) et «Déclic: 4 étapes simples pour passer de la conscience à l'action» (2016).

À VOIR AUSSI