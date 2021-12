Une ristourne de 1,5 M$

La coopérative Convivio, qui opère trois épiceries IGA extra, soit les magasins de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair, a profité de sa récente assemblée générale annuelle pour annoncer que ses membres auront droit cette année à une généreuse ristourne, pour un total de 1 510 000 $, et que son implication dans le milieu se maintiendra avec son programme de dons en versant 150 000 $ à une centaine d’organismes de son secteur. À cela s’ajoutent sa participation au programme des banques alimentaires et sa contribution aux commandites. Fondée en 1938, Convivio appartient à près de 20 000 membres. De gauche à droite, sur la photo : Yanic Drouin, directeur général ; Caroline Pageau, qui termine son 3e mandat comme administratrice et 7 ans à la présidence du conseil d’administration ; Marlène Jobin, vice-présidente du conseil d’administration ; et Marc De Koninck, animateur de l’assemblée générale annuelle.

Beau geste

Photo courtoisie

Dans un geste de générosité, à l’approche des Fêtes, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval (FFGG) s’est associée à l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds en leur offrant gratuitement 50 sapins provenant de la Forêt Montmorency. Ces sapins ont été offerts aux élèves de l’École oraliste de même qu’à leur famille. Un groupe d’étudiantes et étudiants en foresterie s’est porté volontaire pour participer à ce projet. Excité à l’idée de donner au suivant, ce groupe, en collaboration avec l’équipe de la FFGG, a récolté les sapins et les a livrés aux élèves à l’École oraliste. Les sapins restants ont été remis à la Fondation Sourdine et vendus au profit de la Brigade de Noël, qui offre aux familles dans le besoin des paniers bien garnis pour le temps des Fêtes.

Macaroni et cie

Photo courtoisie

Près de 160 kg de pâtes alimentaires de l’entreprise Macaroni et cie, de Saint-Anselme dans la région de Bellechasse, ont été remis récemment au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. C’est plus de 220 ensembles de deux paquets de 360 g de pâtes qui seront distribués aux élèves de la région. « Personne ne devrait avoir faim dans le temps des Fêtes. Si nous pouvons, à notre échelle, aider, nous en sommes très fiers », de dire Sandra Mercier (photo), présidente de Macaroni et cie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 décembre 2006. Après des semaines de suspense, la mairesse Andrée Boucher nomme celui qui dirigera, dès janvier 2007, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Il s’agit de Serge Bélisle (photo), âgé de 48 ans, qui occupait le poste de directeur adjoint de la police de Laval et cumulait 28 années de service. Serge Bélisle est décédé des suites d’un cancer le 10 mars 2013.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicole Boulanger (photo), qui a fait les belles heures de la télévision (Télé-4) à Québec... Chantal Petitclerc, ex-marathonienne en fauteuil roulant et sénatrice, 52 ans... Mario Marois, défenseur de la LNH (1977-92), 64 ans... Serge (Pat) Bourque, directeur, Centre de véhicules commerciaux chez Lévis Ford, 66 ans... Don Johnson, acteur (Miami Vice), producteur, réalisateur et chanteur américain, 72 ans... Me Guy Bertrand, avocat de Québec, 84 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 décembre 2020 : Caroline Cellier (photo), 75 ans, actrice française récompensée par le César 1985 de la meilleure actrice de second rôle pour L’année des méduses de Christopher Frank... 2019 : Monique Leyrac, 91 ans, icône de la chanson québécoise considérée comme la plus grande interprète des compositeurs et poètes d’ici... 2017 : Barry Sherman, 75 ans, président et chef de la direction d’Apotex Inc... 2016 : Craig Sager, 65 ans, célèbre descripteur de basketball américain (TNT)... 2015 : Ken Pogue, 81 ans, acteur canadien... 2014 : Booth Colman, 91 ans, acteur américain... 2013 : Denis Gravereaux, 52 ans, comédien, homme de théâtre d’origine française... 2011 : Lise Dandurand, 61 ans, fondatrice de Ciné-Québec et pionnière de Téléfilm Canada... 2006 : Clay Regazzoni, 67 ans, pilote automobile suisse... 2003 : Keith Magnuson, 56 ans, qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago de 1969 à 1980... 1968 : Antonio Barrette, 69 ans, premier ministre du Québec du 8 janvier au 5 juillet 1960... 1966 : Walt Disney, 65 ans, concepteur du parc d’attractions Disneyland... 1944 : Glenn Miller, 40 ans, chef d’orchestre américain.