Vaccination: «Le variant Omicron change le portrait»

Selon une étude provenant du Royaume-Uni, les deux doses du vaccin contre la COVID-19 semblent moins efficaces face au variant Omicron, explique le Dr Gaston de Serres.

Celui qui est médecin-conseil à l’Institut national de santé publique croit que cette situation doit être suivie de très près.

«Le variant Omicron change le portrait», soutient le scientifique.

Il souligne toutefois que les premières études qui émergent concernant ce nouveau variant démontrent qu’il serait «moins grave.»

«Nous on appelle ça de la virulence, donc la capacité de causer une maladie grave. Mais moins, ça ne veut pas dire aucune maladie grave. Je pense que c’est certain que les cas commencent et les hospitalisations vont généralement suivre après», affirme le spécialiste.

Pour Gaston De Serres, il est clair que la 3e dose du vaccin contre la COVID sera nécessaire pour combattre le variant Omicron.

«La troisième dose devient plus nécessaire», estime-t-il.

Il croit qu’il est possible que l’intervalle entre la deuxième et la troisième dose, qui est présentement de six mois, soit écourté.

