PAQUET, Alfreda



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 17 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Alfreda Paquet, épouse de feu monsieur Fernand Plamondon, amie de cœur de feu Paul-Henri Genois, fille de feu monsieur Alfred Paquet et de feu dame Albertine Langevin. Elle était native de Saint-Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 8 h à 10 h 30,en présence des cendres, à 11 h et de là au cimetière paroissial. Madame Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Réjean, Céline (Pierre Martel), Martine (Daniel Verreault), Donald (Johanne Soulard) et Chantal (Mario Verreault); ses petits-enfants: Rémi (Anne), Valérie, Amélie (Keven), Annie (Réal), Marie-Christine (Colin), Caroline, Sophie (Joé), Catherine (Jonathan) et Jade (Alex); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Kim, Emy, Julianne, Élodie, Thomas, Charles-Éric, Émile et Maddie; ses frères et sœurs: feu Lucienne (feu Jean-Baptiste Martel), feu Léo (feu Jeanne-d'Arc Moisan), feu Yvon (Ghislaine Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Ovide, feu Carmin, feu Amédée (Lise Marcotte) et Jean-Noël Plamondon (Raymonde Rochette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison d'Élie, la résidence l'Estacade et la Dre Audrey Mottard pour leur dévouement et les bons soins prodigués.