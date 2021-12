BARIBEAU, Martin



Nous avons l'immense tristesse de vous faire part que monsieur Martin Baribeau est décédé subitement à domicile, le samedi 4 décembre 2021, à l'âge de 51 ans. Il était le conjoint de madame Nathalie Clouet, fils de dame Charlotte Consigny et de feu monsieur Yvon Baribeau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 12h à 15h etL'inhumation des cendres se fera au printemps sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère, ses frères: Michel (Manon Gagnon) et Guy (Lucie Charron); ses nièces: Sandy (John-Alexander Grant) et Jessyka (Camille Giroux); son beau-père Jean-Guy Clouet; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines de la famille Baribeau, Consigny et Clouet, ses compagnons de travail de chez Morneau Transport Inc., parents et ses nombreux amis(es).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladie du cœur et de l'AVC, 261-4715, av. des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.