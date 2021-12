TÊTU, Bertrand



À St-Agapit, le 4 décembre 2021, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Bertrand Têtu. Il était le fils de feu Paul-Eugène Têtu et de feu Jeannette Olivier.Les cendres seront inhumées au printemps 2022 dans le lot familial au cimetière paroissial de Saint-Agapit. Les obsèques ont été confiées à HARMONIA. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Sophie Paquet), Caroline, leur mère Doris Boucher ainsi que son petit-fils William (Marie-Félix Laverdière). Sa conjointe Laurette Lambert les enfants de celle-ci Claudie (Nicolas Vermette), Karina et Sébastien (Mélissa Paquin). Sont Également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Françoise (feu Jacques Blanchet) (feu Gaston Laroche), Jean (Carmen Prince) Monique, feu Denise (Gilles Nadeau) Collette (Denis Martel) et Lina (Yvan Laroche). Sont affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces parents et ami(e)s. Un merci spécial à son ami Denis Devillaire (Ti-Rouge) ainsi que tous ses amis des Escoumins. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société de recherche sur le cancer au: