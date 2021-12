PELLETIER, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Pelletier, époux de madame Katherine Corbeil. Il était le fils de feu dame Jeannette Fortier et feu monsieur Pierre Pelletier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Katherine; son fils Yanick Paquet; ses petits-enfants : Stella et Flavie; sa sœur Marie-Claire, son beau-frère Carl Corbeil (Wasfi Yahyaoui), sa belle-sœur Louise Corbeil et sa fille Jennifer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca