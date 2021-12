FOURNIER, Doris



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 1er décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée suite à une longue maladie, madame Doris Fournier, conjointe de monsieur Gilles Audet. Elle était la fille de feu monsieur Irénée Fournier et de feu dame Simone Morin. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Gilles, ses frères et sœurs : Micheline, feu André, feu Jean-Guy ((feu Éliette Legendre), feu Gisèle (feu Michel Faucher), feu Rachel (Raynald Létourneau), Gilles (feu Micheline Labonté), feu Yves (Denise St-Pierre), Michel (Rita Chrétien), Marcelle (feu Jacques Caron), Richard, ses filleul(e)s : Marie-Andrée Labonté et Frédéric Fournier, les nièces à Gilles : Marie-Eve Ouellet (Luc Guèvremont) et Chantale Ouellet, ainsi que ses autres neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'aux Dr Gaudreau et Dre Blanchette, le personnel de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins et leur dévouement et celui du CLSC de Montmagny et de la Coopérative de services à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de La Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la