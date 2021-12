BUTEAU, Paul-Émile



À Lévis, le 8 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Buteau, époux de feu Rita Boutin, fils de feu Émile Buteau et de feu Rosilda Laterreur. Il demeurait à Charny (natif de Saint-Lambert-de-Lauzon). Reconnu pour son hospitalité, son engagement, sa générosité et sa joie de vivre contagieuse, son départ laissera un grand vide auprès des siens. Il laisse dans le deuil sa fille Linda Buteau (Mario Lalancette), sa petite-fille Jessica Paré-Godbout (Marc Elie Godbout), sa grande amie Lisette Langlois, ses frères et ses soeurs: feu Léo (Carmen Roy), feu Marc (feu Henriette Proulx), Georgette (Harold Carter), Laurette (feu Raymond-Marie Dubois, George Keays), Raymond (Nicole Lapierre), Aimé (feu Nicole Levasseur), Marcel (feu Laurette Dubois, Fernande Larochelle), Jeanne d'Arc (Claude Boutin), feu Pauline (Gilles Dostie), Louisette (André Goulet), Françoise (Gilles Tremblay), Léon (Claire Gosselin), Patrice (Louise Lemieux) et feu Carole; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Boutin: Huguette (Jean-Pierre Godin), Roger (Huguette Lacasse), Noël (Lise Boutin), Marcel (Lorraine Labrie), Robert (Monique Lachance), André (Francine Poisson) et Adrien; sa filleule Sonia Godin (Mario Gagnon); son filleul Jean-Noël Boutin (Josée Gingras); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 13 h.