LEVASSEUR, Maurice



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 novembre 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Levasseur, époux de feu madame Hélène Plante, fils de feu madame Délina Gauvin et de feu monsieur Philippe Levasseur. Il demeurait à Duberger.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 19 h à 21 h 15.La mise en niche des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son amie de coeur madame Julienne Boutin; ses fils: Daniel et Éric; sa petite-fille: Valérie (Julien Rochette); sa belle-soeur et son beau-frère: Andrée Plante (Julien Painchaud). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier ceux du club de ski Altitude 2625.