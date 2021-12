CARBONNEAU, Marie-Anne



À sa résidence, entourée de sa famille, le 3 décembre 2021, à l'aube de ses 103 ans, est décédée dame Marie-Anne Carbonneau, épouse de feu Lucien Roy de Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul-Émile (Claudette Beaudoin), Denise (Roger Larochelle), Lorraine (Jean-Claude Breton), Daniel (Micheline Pépin), feu Marcel, Marc-André (Carmen Aubé), Alain, Francine (Gilles Tremblay), feu Richard, Raymond (Line Chamberland), Céline (feu Gérard Renaud), Lucie (Marial Morin), Gaétan (Pasty Smith). Grand-mère de 26 petits-enfants, arrière-grand-mère de 39 et arrière-arrière-grand-mère de 7. Elle était la sœur de feu Claire (feu Albert Roberge, feu Arthur Jalbert), feu Wilfred (feu Penny), feu Louis, feu Édouard (feu Simone Roy), feu Napoléon (feu Marie-Ange Tremblay), feu Jean (feu Jeanne Labrecque), feu Marie-Rose (feu Émile Drouin), feu Joseph-Félix (feu Thérèse Moore) et feu Auguste (feu Marthe Azzard). Elle était la belle-sœur de feu Simone (feu Édouard Carbonneau), feu Dominique (feu Janette Carbonneau), feu Hippolyte, feu Marie-Louise (feu Ernest Breton), feu Yvonne (feu Amédée Perrault) (feu Maurice Langlois), Marguerite (feu Grégoire Drouin), feu Paul-Eugène, Rolande (feu Lorenzo Carbonneau), feu Clément (Gertrude Gagnon), Madeleine (feu Raynald Belzile), Henri-Paul (Gemma Goupil) et Claire-Hélène (feu Joseph-Patrice Boutin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Merci spécial au personnel du CLSC de Saint-Lazare de Bellechasse (bureau de Saint-Anselme) ainsi qu'à la Coopérative de services Rive-Sud pour votre aide. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Anselme. La famille recevra les condoléances à lavendredi, le 17 décembre 2021 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.