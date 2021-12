HARVEY, Irène Tremblay



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 6 décembre 2021 à l'âge de 79 ans, est décédée dame Irène Tremblay, épouse de monsieur Clermont Harvey. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Tremblay et de feu dame Cécile Boudreault. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Clermont, ses filles et son gendre: Josée, Lise (Pierre-André Lévesque) et Nadine; ses petits-enfants: Gabriel et Alexis Lévesque; sa soeur, son frère et son beau-frère: Rolande (Magella Leclerc), Gérald et elle était la sœur de feu Roland et feu Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey: feu Eddy (Ghislaine Larouche), Rosanne ( feu Paul Bergeron), feu Rolande (Cyrille Tremblay), André, Gaby (Claude Taillefer), feu Henri-Paul (Michèle Desbiens), Jeannot (Diane Néron), Roger (Dyane Tremblay) et Dominique (Maude Boily). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec) G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc